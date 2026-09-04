Tamara Gorro reaparece y aclara su supuesta mala relación con Francisco Rivera

Los constantes rumores de distanciamiento entre los hermanos Rivera han cobrado fuerza en las últimas semanas. Después de que Francisco Rivera rechazase supuestamente a Cayetano Rivera para torear en la tradicional Corrida Goyesca de Ronda, el programa de televisión Fiesta apuntó a un nuevo motivo de fricción. Según este espacio, el primogénito habría lanzado una advertencia a su hermano sobre las intenciones de Tamara Gorro, insinuando que podría haberse acercado a él por interés.

Ante estas especulaciones, la creadora de contenido ha roto su silencio. Tras llevar meses alejada del foco mediático y de sus perfiles públicos por un problema médico que la ha obligado a paralizar sus compromisos profesionales, ha reaparecido ante las cámaras de la agencia Europa Press para aclarar en qué punto se encuentra su entorno personal.

"Yo que no sé quién se inventa esas cosas, de verdad (...), siempre se tiene que sacar puntadilla de todo", ha afirmado con evidente sorpresa. La empresaria ha querido zanjar la polémica subrayando que no tiene ningún conflicto con el diestro. "Yo lo que sé es que yo no tengo problema con nadie, con nadie (...), y nadie lo tiene conmigo", ha sentenciado.

A pesar de desmentir esta supuesta mala relación con el exmarido de Eugenia Martínez de Irujo, ha evitado pronunciarse sobre el verdadero estado del vínculo entre Francisco y Cayetano. En este sentido, ha preferido mantenerse al margen de los asuntos que no le competen directamente: "Yo lo que es mío puedo hablarte, pero de lo que no es mío no lo haré nunca".

En cuanto a su recuperación, ha explicado que ha decidido borrar sus perfiles virtuales para desconectar por completo y centrarse en sí misma. "Mi prioridad soy yo, y digo yo porque si yo no estoy bien mis hijos no lo están", ha indicado, admitiendo que todavía le quedan "los coletazos de los médicos" y que prefiere sanar "por dentro" antes que preocuparse por el aspecto físico.

Durante este bache, Cayetano Rivera se ha convertido en su principal apoyo. Además, ha dedicado unas afectuosas palabras a la hija del torero, Lucía Rivera, a la que considera "un tesoro de niña". Tras unas discretas vacaciones en Ibiza con sus hijos, confía en retomar pronto la rutina y volver a la pantalla con sus compañeros de Y Ahora Sonsoles, aunque por el momento prefiere no fijar una fecha definitiva de regreso.