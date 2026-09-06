Francisco Rivera, tajante sobre la relación de Cayetano con Tamara Gorro: "No la conozco"

La tradicional Goyesca de Ronda ha vuelto a convertirse en el epicentro taurino de España, celebrando este año su 75 aniversario. Francisco Rivera, organizador de este festejo, ha vivido con especial emoción una jornada que llevaba meses preparando con minucioso detalle. El éxito ha sido rotundo, colgando el cartel de no hay billetes en tiempo récord. El diestro, acompañado por su esposa Lourdes Montes, se mostró radiante y agradecido por la respuesta del público y de sus compañeros de profesión. El cartel contó con la presencia de José María Manzanares, Morante de la Puebla y Juan Ortega.

Sin embargo, la atención mediática también se centró en las ausencias. La Goyesca es una fecha íntimamente ligada a la familia Ordóñez, por lo que la ausencia en la plaza de Cayetano Rivera suscitó inevitables preguntas. Francisco prefirió evitar cualquier tipo de especulación sobre los motivos que le llevaron a no asistir. "Sí, pues estaba aquí, estaba aquí en casa, si no ha ido a los toros, no sé, él sabrá", sentenció. Además, al ser interrogado sobre si su hermano habría deseado despedirse de los ruedos en este escenario, zanjó el asunto recordando que "Cayetano se cortó la coleta el año pasado, hasta donde yo sé".

Al margen de las polémicas familiares, el hijo de Paquirri abordó otro tema que ha generado gran expectación entre los aficionados: su posible regreso a los ruedos. Aunque quiso mantener los pies en el suelo y rebajar las expectativas, confesó que le gustaría participar en un festival benéfico, con un objetivo muy claro: que sus hijos menores y algunos amigos que no le han visto torear puedan disfrutar de ese momento. No obstante, subrayó que todavía no hay nada en firme. "Es una ilusión, una idea, y bueno, ya veremos si soy capaz o no", reconoció.

Finalmente, el encuentro con los periodistas también dio pie a cuestiones de índole más ligada a la crónica social. Se le preguntó expresamente por la presentadora de televisión Tamara Gorro y la relación que esta mantiene con Cayetano. Manteniendo la distancia y la prudencia eludió valorar la relación. "No la conozco. Es que no puedo opinar porque no la conozco", argumentó, añadiendo que tan solo han coincidido en alguna ocasión puntual, como un cumpleaños o una fiesta, hace ya muchos años, contestó, dejando claro su deseo de mantenerse al margen de la vida privada de su entorno, centrando todas sus energías en el éxito profesional que acaba de cosechar.