Fabiola Martínez, ilusionada con un hombre 20 años menor

Fabiola Martínez parece haber abierto de nuevo la puerta al amor. La venezolana, de 53 años, atraviesa una nueva etapa personal marcada por la ilusión después de varios años centrada principalmente en su familia, sus proyectos profesionales y su vida lejos de los focos sentimentales.

La noticia ha trascendido a través de Fiesta, donde el periodista Omar Suárez desveló que Fabiola estaría conociendo a un hombre de alrededor de 30 años. Entre ambos existe una diferencia de edad cercana a las dos décadas, un aspecto que ha llamado especialmente la atención, aunque para la colaboradora no parece representar ningún inconveniente.

Lejos de confirmar una relación consolidada, Fabiola habría preferido rebajar las expectativas. Según la información difundida en el programa de Telecinco, la empresaria reconoce que está conociendo a esta persona, que ambos han quedado en varias ocasiones y que están disfrutando de esta nueva etapa.

Por eso, hablar de una relación formal todavía sería precipitado. Desde su entorno también se ha insistido en que la historia se encuentra en una fase inicial y que, por ahora, lo importante es la ilusión que está viviendo. La propia Fabiola habría trasladado que hablar de amor son palabras mayores. Una postura que encaja con la prudencia que ha mantenido durante los últimos años a la hora de hablar públicamente de su vida sentimental.

Fabiola ya había hablado de volver a enamorarse

La noticia no llega completamente por sorpresa. En las últimas semanas, Fabiola había reconocido públicamente que estaba abierta a conocer a alguien y que le apetecía volver a experimentar la sensación de estar enamorada.

También había dejado claro que no estaba dispuesta a conformarse con cualquier relación. Después de su separación, la venezolana ha insistido en que ahora tiene muy claras sus prioridades y lo que espera de una pareja. En este contexto, su nueva ilusión parece llegar en un momento en el que Fabiola se encuentra especialmente receptiva a comenzar un nuevo capítulo.

Fabiola y Bertín Osborne pusieron fin a su matrimonio en 2021 después de dos décadas de relación, quince de ellas como marido y mujer. Desde entonces, la venezolana ha mantenido un perfil relativamente discreto en lo sentimental. Su vida se ha centrado especialmente en sus hijos y en sus diferentes proyectos profesionales y sociales. Ahora, varios años después de aquella ruptura, esta nueva historia podría suponer un cambio en su vida personal.

Por el momento, no se conoce la identidad del hombre ni existen detalles públicos sobre cuánto tiempo llevan viéndose. Lo que sí parece claro es que Fabiola está disfrutando de una etapa diferente y, sobre todo, ilusionante. Y quizá sea precisamente eso lo más importante: más que poner una etiqueta a la relación, la venezolana parece estar disfrutando de la posibilidad de volver a conocer a alguien y dejar que el tiempo determine hasta dónde puede llegar esta nueva historia.