Primer gran cambio en 'Sálvame': Telecinco elimina el 'Limón' y recupera a Terelu Campos

Tras varios meses de caída continuada de audiencia, el programa estelar de Telecinco se empieza a reformular. El primer gran cambio en el nuevo Sálvame Limón, que a partir del lunes contará con Terelu Campos como copresentadora junto a María Patiño y llamará Lemon Tea.

Un regreso de lo más esperado tras la apresurada y conflictiva salida de la hija de María Teresa Campos del programa. Sin duda, el tiempo ha facilitado el regreso de Terelu, que se embarcó en una guerra con varios compañeros de programa que derivó en su apresurada salida en mayor de 2019, como también en la de su hermana Carmen Borrego antes que ella.

Mediaset informa que ahora, Patiño y Terelu, "con estilos diferentes y aveces incluso contrapuestos, se reunirán a la hora del té en el plató del programa para compartir sus puntos de vista e interpretar las principales noticias que rodean a los temas más candentes".

.@maria_patino y @terelu_campos se ponen al frente de 'Sálvame LEMON TEA' 🍋☕ para analizar las noticias más relevantes del mundo del corazón. A partir del lunes, de 16:00h a 17:00h, en Telecinco. pic.twitter.com/HF1j3RBQjL — Mediaset España (@mediasetcom) January 14, 2022

La hora, de 16 a 17 horas, en el primer gran cambio o remodelación del programa tras dos meses con la cadena cediendo el primer puesto de audiencia a Antena 3. El espacio comenzará el próximo lunes 17 de enero.

Telecinco y La Fábrica de la Tele juntan en un mismo espacio a dos personalidades antitéticas que han vivido no pocos tiras y aflojas en el pasado. Su amistad ha estado repleta de tensión y a punto de romperse en diversas ocasiones, elemento que no habrá pasado inadvertido para los responsables del programa y a buen seguro no lo hará para los espectadores.

En estos años, Terelu ha seguido vinculada a Telecinco pero el programas de la competencia como Viva la vida, lejos de la influencia de la productora La Fábrica de la Tele. También ha pasado por la competencia con Mark Singer y Masterchef Celebrity, en TVE.