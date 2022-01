Lidia Torrent, hasta ahora vinculada profesionalmente al espacio First Dates, refuerza su posición en Mediaset con su incorporación a Secret Story.

La hija de Elsa Anka, tal y como informó La casa de los secretos la semana pasada, se incorpora al reality de Telecinco. Un fichaje que hizo especial ilusión al presentador Carlos Sobera, que también conduce First Dates, el programa donde Lidia se dio a conocer.

Lidia Torrent se incorpora al equipo de presentadores del recién estrenado programa de Telecinco, cuya audiencia sin embargo está lejos de resultar satisfactoria, para contar el "última hora" del mismo.

¡Bienvenida al equipo, Lidia Torrent! A partir de ahora, se encargará también de traernos la última hora de todo lo que ocurra en la casa #SecretUH1 pic.twitter.com/nHGMMGAsMw — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 20, 2022

Para Torrent sin embargo es toda una oportunidad para dejarse ver para los espectadores del grupo en otra cadena distinta de Cuatro, donde se emite First Dates. La joven compaginará ambos programas a partir de ahora, reforzando así su presencia en el grupo.

Además, la nueva presentadora conectará con diversos espacios de Mediaset durante esta semana para así reforzar la presencia de Secret Story en otros programas.

Muchos espectadores, sin embargo, se manifestaron en contra del fichaje dado que los responsables del espacio han decidido prescindir de Lara Álvarez, favorita de los seguidores del programa.

El cambio, no obstante, no hace más que continuar la entrada de nuevos rostros para esta nueva edición no dedicada a celebrities. Jorge Javier y Jordi González, que condujeron el anterior, han cedido el testigo por entero a Sobera, que como presentador principal cede el testigo a Sandra Barneda y Toñi Moreno para los debates.

