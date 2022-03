Telecinco prescinde de David Valldeperas y Alberto Díaz como directores de 'Sálvame'

La salida de David Valldeperas y Alberto Díaz como directores de Sálvame sería uno de los grandes que cambios que La fábrica de la tele y Mediaset preparan para recuperar la audiencia perdida de Telecinco tras una crisis que se alarga ya demasiado tiempo. Según desvela Noé Guzmán en Bluper, este mismo martes se anunció a ambos su salida al frente del programa de sobremesa, aunque los dos se encontraban todavía al mando tanto de Sálvame Naranja como de Lemon Tea, respectivamente.

Nada más arrancar la edición naranja, Jorge Javier Vázquez bromeó con Valldeperas sobre la noticia. "Tengo un lío en la cabeza... ¿A ti no te habían despedido (...) Ahora estás a mis órdenes", dijo el presentador entre risas, a lo que el director respondió que "todavía no". "Estoy aquí haciendo una huelga a la japonesa. Alberto y yo no nos vamos a mover de aquí", añadió el catalán jugando al despiste. "No os voy a dejar que os vayáis porque sin ti no soy nada", contestó Jorge Javier.

🔴 David Valldeperas desmiente las informaciones de Bluper sobre el despido fulminante de él y su compañero Alberto Díaz de la dirección de Sálvame#Salvame #yoveosalvame pic.twitter.com/xbaxuQ4gn0 — televisiv.ok (@televisivok) March 22, 2022

A falta de la confirmación oficial de su salida, el citado medio asegura que será Óscar Cornejo, uno de los directores de la productora La fábrica de la tele, quien tome las riendas del programa, mientras que David Linares, hasta ahora al frente de Socialité, será quien asuma las tareas de subdirección en Sálvame.

La cadena también estudia prescindir de algunos de sus colaboradores e introducir caras nuevas en un programa que lleva 13 años emitiéndose. La decisión de prescindir de sus directores no implica su despido, ya que ambos seguirán ligados a La fábrica de la tele y Mediaset, pero los cambios en el programa de corazón serían oficiales a partir del lunes.

Los datos de audiencia de febrero no hicieron más que confirmar que algo no funciona desde hace un año en Mediaset, siendo la docuserie sobre Rocío Carrasco el puto de inflexión. Antena 3 continúa con el liderazgo televisivo por cuarto mes consecutivo con un 14,4 % de audiencia, seguida de Telecinco y las temáticas de pago en febrero, el de menor consumo de los últimos 30 años, según el análisis publicado de la consultora Barlovento.