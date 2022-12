La productora de 'Masterchef' responde a las acusaciones de Patricia Conde

Shine Iberia, productora responsable de Masterchef, ha emitido un comunicado tras las polémicas acusaciones de Patricia Conde de los últimos días. La concursante publicó un párrafo en Instagram (que terminó borrando) en el que acusó al programa de haberle apagado el horno para boicotearla y darle más interés a su estancia en el talent culinario, además de acusar a dos compañeros de consumir drogas "todos los días".

La productora "Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de concursantes de la última edición de Masterchef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", reza el comunicado, sin confirmar si los responsables tomarán medidas legales contra la presentadora.

Los roces entre Conde y el programa de TVE comenzaron después de que tirara la toalla a las puertas de la final, una actitud que sorprendió tanto a jueces como a espectadores. "Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar", dijo tras la emisión de su expulsión.

Conde llegó a editar su texto hasta tres veces, siendo la última la que ha desatado una auténtica guerra. "Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan ‘no estás loco, te han apagado el horno’, por ejemplo", dijo, dando a entender que el programa está manipulado.

La concursante llegó a decir incluso que sus compañeros consumieron drogas durante las grabaciones: 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'. Yo solo tenía sueño, en mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto (emoticono de risa), continuó.