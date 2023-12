Mediaset prescinde de María Patiño como presentadora de 'Socialité'

La ruptura de Mediaset España con la productora La fábrica de la tele -responsable de Socialité o el desaparecido Sálvame- es ya un hecho. "Tras 17 años de grandes éxitos, los accionistas de La fábrica de la tele (Mediaset España, de un lado, y Adrián Madrid y Óscar Cornejo, de otro) han acordado poner fin a su relación societaria, habiendo iniciado ya el proceso con tal finalidad", anunció en un comunicado el grupo empresarial.

Se rumorea que la productora Fénix Media Audiovisual, perteneciente a Christian Gálvez, se hará cargo de Socialité, por lo que Mediaset ya le ha comunicado a María Patiño que no continuará al frente del programa. El papel de Nuria Marín todavía no está claro aunque ya se baraja la posibilidad de que María Verdoy tome el relevo. Cabe recordar que Patiño no tiene contrato con Mediaset como ocurre con grandes presentadores como Jorge Javier Vázquez, por lo que tras la desaparición de La fábrica de la tele, su futuro es todavía más incierto al no estar vinculada a la cadena.

María Patiño ya sabía que su puesto de trabajo peligraba y sus mensajes en Twitter evidenciaban una relación tensa. En noviembre compartió un vídeo de una promo de Mediaset con los resultados de las audiencias de octubre de 2023 en la que se omitió deliberadamente Socialité. "Uno de los programas con mejor cuota del fin de semana. Vaya… Habrá sido un lapsus", dice un tuit de la cuenta Algo Pasa TV.

Días después fue más allá y publicó otro tuit que parecía ir dirigido a los responsables que tomaron la decisión de apartar a la productora y que además, sonaba a despedida. "La vida está llena de oportunidades. Mi mochila llena de experiencias. Agradecida siempre por estar y por lo que queda por llegar".