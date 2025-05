Aitana, sobre su diagnóstico de depresión: "No podía levantarme de la cama"

Aitana Ocaña acudió anoche a El Hormiguero para presentar Cuarto azul, su nuevo álbum, que ha salido este viernes 30 de mayo. La artista compartió por primera vez su tratamiento médico tras ser diagnosticada con depresión.

La cantante explicó que fue durante el rodaje de su documental Metamorfosis cuando empezó a sentir que algo no iba bien. Según relató, "la cara se me hinchaba de tanto llorar" y llegó un momento en el que "no podía levantarme de la cama". En ese momento, llamó a su padre, que acudió rápidamente, al igual que varias amigas y fue su madre quien dio el paso decisivo al decir: "Vamos al psiquiatra".

Un proceso personal de aceptación

Desde entonces, Aitana comenzó un tratamiento que, según explicó, le ha permitido entender y regular mejor sus emociones. "Ahora las emociones las siento más reguladas. Estoy más serena. Es otra forma de vivir el amor, pero sigue siendo bonita", afirmó durante la conversación con Pablo Motos.

La artista reconoció que uno de los aspectos más difíciles del proceso fue aceptar que la depresión no depende necesariamente de las circunstancias externas. "Me frustraba mucho pensar que no tenía motivos para sentirme así. Me decía: ‘¿Por qué si lo tengo todo?’".

Una nueva forma de sentir el amor

En el programa también se abordó su colaboración con Myke Towers en Sentimiento natural, una canción que habla de los flechazos amorosos. Cuando Motos le preguntó si creía en el amor a primera vista, Aitana respondió que sí, aunque reconoció que se ha enamorado muy pocas veces. Explicó que ahora experimenta el amor desde una calma distinta, alejada de los altibajos emocionales que antes le resultaban familiares.

Contra la imagen de perfección

Otro de los momentos destacados de la noche fue la presentación de La chica perfecta, un tema de su nuevo disco que interpreta junto a Alaska. Aitana se mostró especialmente emocionada por esta colaboración: "Ella me encanta, me parece una tía superdotada", dijo sobre la cantante de Fangoria, a quien considera un referente.

Contó que para ella es un sueño compartir escenario con alguien tan icónico: "Lleva toda su vida ahí y va a seguir siéndolo siempre, y que me haya dicho que sí es bastante loco para mí".

El tema es, según explicó, una crítica abierta a la imagen idealizada que se ha construido sobre ella desde que salió de Operación Triunfo. Reconoció que en parte ha contribuido a alimentar esa percepción por su forma de ser: "He colaborado a crear esa imagen por ser muy perfeccionista y querer caer bien a todo el mundo". Por eso, definió la canción como "reivindicativa" y aseguró que contar con Alaska es "poner el punto en la i".