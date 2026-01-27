Drástico giro profesional de Patricia Montero tras el problema de salud que la alejó de los focos

1 / 10

1. Un pasado de élite en el deporte y la danza

Mucho antes de ser un rostro habitual de la televisión, Patricia dedicó su infancia y juventud a la disciplina del deporte de alto rendimiento. Con apenas 6 años ya pisaba los gimnasios de gimnasia rítmica, pero fue en el fitness infantil donde alcanzó la cima: fue Campeona de España y Subcampeona de Europa. Además, es una bailarina de formación clásica con estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, dominando estilos que van desde el flamenco hasta el claqué y el hip hop.