Drástico giro profesional de Patricia Montero tras el problema de salud que la alejó de los focos
Patricia Montero, una de las figuras más polifacéticas y queridas del panorama audiovisual español, regresa por todo lo alto a la televisión nacional. Tras casi dos décadas de trayectoria que abarcan desde el éxito masivo en la ficción hasta su consolidación como referente del bienestar, la valenciana se estrena como maestra de ceremonias en 'DecoMasters', el nuevo talent show de decoración de RTVE. En este formato, Patricia no solo aporta su carisma habitual, sino también su pasión personal por el interiorismo y el estilo de vida consciente, guiando a parejas de celebridades en el arte de transformar espacios.
1. Un pasado de élite en el deporte y la danza
Mucho antes de ser un rostro habitual de la televisión, Patricia dedicó su infancia y juventud a la disciplina del deporte de alto rendimiento. Con apenas 6 años ya pisaba los gimnasios de gimnasia rítmica, pero fue en el fitness infantil donde alcanzó la cima: fue Campeona de España y Subcampeona de Europa. Además, es una bailarina de formación clásica con estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, dominando estilos que van desde el flamenco hasta el claqué y el hip hop.
2. El fenómeno "Yo soy Bea" y su encuentro con el amor
Aunque debutó con 12 años en el telefilme Severo Ochoa, el papel que cambió su vida fue el de Beatriz Berlanga en la exitosa serie Yo soy Bea. No solo supuso su salto definitivo a la fama, sino que en el set de rodaje en 2008 conoció a su actual marido, el actor Álex Adróver. Lo que comenzó como una amistad entre largas esperas de grabación se convirtió en una relación de película que dura ya más de 16 años.
3. Una pedida de mano "submarina"
Su historia de amor con Álex Adróver es conocida por ser una de las más estables de la industria, pero también por sus anécdotas curiosas. En 2017, Álex le pidió matrimonio a 12 metros de profundidad mientras practicaban buceo. A pesar de este romántico inicio, la boda tuvo que posponerse en varias ocasiones (incluyendo retrasos por la pandemia), celebrando finalmente una ceremonia civil en enero de 2020 y otra gran celebración más reciente.
4. El yoga como salvación tras una lesión
La relación de Patricia con el yoga no nació por moda, sino por necesidad médica. A los 20 años, debido a la intensidad de su pasado deportivo, le diagnosticaron una hernia discal y varias protusiones que la dejaron "enganchada" de la espalda. Fue entonces cuando descubrió el yoga, disciplina que no solo curó sus dolencias físicas, sino que transformó su mentalidad, llevándola a formarse como instructora de Ashtanga y Vinyasa.
5. Fundadora de "Yoguimí"
Su pasión por el bienestar la llevó a emprender. Durante la pandemia, Patricia decidió profesionalizar su comunidad de yoga creando Yoguimí, una plataforma que nació para acompañar a otros en su proceso de cambio y que posteriormente derivó en una marca de accesorios de yoga y bienestar. Para ella, no es solo un negocio, sino una extensión de su filosofía de "fluir sin forzar".
6. Una madre volcada en la conciliación real
Patricia tiene dos hijas, Lis (2015) y Layla (2019). A través de sus redes sociales, se ha convertido en una voz muy honesta sobre la maternidad, hablando abiertamente sobre los retos del postparto (llegó a engordar 18 kg en su primer embarazo al tener que dejar el deporte) y la importancia del autocuidado para las madres, defendiendo que la "arruga es natural" y que la verdadera belleza viene del cuidado interior.
7. Escritora de éxito en el ámbito del bienestar
En 2018, Patricia expandió sus horizontes hacia la literatura publicando su primer libro: 'Pon en forma tu yo interior'. En esta obra, comparte rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y ejercicios de meditación, consolidando su perfil como comunicadora experta en hábitos de vida saludables más allá de la actuación.
8. Experta en "Deco" y apasionada del interiorismo
Su fichaje por 'DecoMasters' no es casualidad. Patricia ha confesado en diversas ocasiones que la decoración es una de sus grandes pasiones. Su estilo personal se define por una mezcla armoniosa entre antigüedades y elementos contemporáneos. De hecho, ha llegado a lanzar colecciones propias en colaboración con marcas de diseño y disfruta restaurando espacios, lo que le otorga una gran autoridad para liderar el nuevo programa de RTVE.
9. La dieta del "no pensar" y el equilibrio
A pesar de su imagen saludable, Patricia huye de las dietas restrictivas. Defiende la dieta mediterránea y se permite caprichos diarios, como una onza de chocolate, argumentando que el cuerpo necesita equilibrio. En casa, confiesa que el chef es su marido, Álex, cuya familia tiene tradición culinaria, aunque ella demostró sus propias dotes llegando a ser la cuarta finalista en MasterChef Celebrity 2.
10. Una empresaria de moda junto a su pareja
La sinergia con su marido va más allá de lo personal. Recientemente, la pareja lanzó su propia línea de ropa, un proyecto que refleja su compatibilidad también en los negocios. Patricia se define como una "luchadora incansable" que disfruta de la versatilidad de ser actriz, presentadora, empresaria y profesora, todo al mismo tiempo.