Receta: ramen casero

Hace apenas unos años el ramen era un auténtico desconocido en nuestro país, pero hoy en día son pocos los que no lo conocen. Esta sopa, adoptada por los japoneses de los chinos, nos tiene conquistados y si todavía no la has probado, ya va siendo hora de que pongas remedio al asunto.

Un buen cuenco de ramen alimenta cuerpo y alma, está cargado de sabores y es reconfortante y nutritivo. Al igual que ocurre con nuestros potajes y otros platos de puchero y cuchareo, para preparar un buen ramen hay que ser paciente y cuidadoso. En Libertad Digital te damos la receta perfecta para el ramen casero, sin embargo, hay cientos de ricas combinaciones, en este caso no lleva pollo pero también queda delicioso con él. Coge papel y bolígrafo para no perderte nada de nada.

Ingredientes (para dos raciones):

100gr de noodles de arroz

80gr de setas

medio calabacín

una zanahoria

un diente de ajo

media cebolla

una cucharadita de pimienta negra

una cucharada de harina de garbanzo

una cucharada de salsa de soja

un huevo de gallina

dos vasos de agua

una cucharadita de semillas de chía

una cucharadita de cúrcuma

una cucharadita de jengibre en polvo

una cucharadita de orégano

Preparación:

Lo primero que debemos hacer es lavar y cortar las verduras, a continuación las pondremos en una sartén y sofreiremos con un poco de aceite de oliva durante aproximadamente 10 minutos. Pasado este tiempo añadimos las setas y las especias y salteamos.

Lo siguiente es añadir una cucharada de salsa de soja y otra de harina de garbanzo. Removemos bien y, a continuación, incluimos los dos vasos de agua. Dejamos un rato que hierva, rectificamos de sal y añadimos los noodles.

En una olla a parte vamos cociendo los huevos y los edamames. ¿Cómo se cuecen los edamames? Igual que se comen, vaciando las vainas y escogiendo lo de dentro.

Ya solamente nos queda emplatar nuestro ramen casero. Necesitaremos un bol mediano porque deben caber muchas cosas, lo primero que debemos poner es el caldo con las verduras y los noodles. Por encima añadiremos los complementos que, en este caso, son los huevos, los edamames y la chía. Solamente nos queda disfrutar!.