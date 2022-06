Receta: arroz con espinacas, calabacín y salsa de curry

Un buen plato de arroz es una comida rica y, sobre todo, muy saciante que nos permite llegar sin hambre hasta la hora de la cena y, por ello, es ideal si vas a pasar horas fuera de casa entre la comida y la cena. Además, el arroz frito soporta cualquier tipo de verduras y, por tanto, añadir, por ejemplo, espinacas y calabacín es una idea estupenda.

Este es un arroz muy nutritivo que ayuda a llevar una buena alimentación, pues incluye una amplia variedad de vegetales muy beneficiosos para nosotros. Además, es una buena manera de comer espinacas si no os gustan demasiado, pues le dan un toque al plato, pero no son el ingrediente principal, así que no van a ser un inconveniente.

Desde Libertad Digital te pasamos la receta de un arroz con espinacas, calabacín y salsa de curry que te va a redescubrir el mundo, tanto del arroz como de las verduras, esas que ya no sabes cómo preparar para no desistir y dejar de comerlas. Por ello te proponemos que cojas papel y bolígrafo y apuntes.

Ingredientes:

medio calabacín

un yogur griego

64gr de arroz integral

un huevo de gallina

media cebolla

medio pimiento verde

un puñado de espinacas (20gr)

aceite de oliva virgen extra

dos cucharaditas de cebolla en polvo

una cucharadita de curry en polvo

Preparación:

Lo primero que hacemos es, en una sartén a fuego medo-alto, echamos un chorrito de aceite y la cebolla y el pimiento verde previamente picados. También incorporamos las espinacas.

Mientras tenemos eso rehogando, ponemos a cocer el arroz integral el tiempo que marque el fabricante. Este siempre dependerá de si nos gusta más duro o más blandito.

Una vez tengamos casi listas las espinacas añadimos el calabacín troceado. Es importante que nos fijemos en las espinacas porque antes de empezar a cocinarse sueltan todo el agua.

A continuación, cuando el calabacín ya está blando también, echamos el huevo y lo removemos como si fuera un revuelto. Cuando esto está listo añadimos el arroz y mezclamos todo bien. Aquí también especiamos con la cebolla en polvo.

Mientras vemos como se integra todo, cogemos un vaso y echamos el yogur y una cucharadita de curry y otra de cebolla en polvo y lo removemos bien. Lo añadimos a la sartén, removemos bien para que todo quede bien integrado y servimos.