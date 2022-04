TATEL, una gran oferta gastronómica y de ocio con música en directo

TATEL sigue siendo uno de los espacios gastronómicos y de ocio -cuenta con actuaciones en directo- más emblemáticos de Madrid que incorporó en enero a Juan Antonio Medica como chef ejecutivo internacional para mantener el gran éxito de este restaurante en nuestro país y llevar la gastronomía española alrededor del mundo ya que cuenta con locales en Ibiza, Beverly Hills (Los Ángeles) y abrirán próximamente otros dos en Baréin y Riad y con socios como Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats, Rafa Nadal y otros como Cristiano Ronaldo, Pau Gasol y Rudy Fernández.

Comedor de TATEL

Medina ha colaborado con chefs de la talla de Benjamín Urdiaín, Luis Irizar, Juan Mari Arzak, Santi Santamaría o Ferrán Adría y coronó al restaurante A’Barra con una estrella Michelin y un Sol Repsol, después fue el responsable gastronómico del Hotel Mandarín Oriental Ritz y ahora tenemos el placer de disfrutarlo en TATEL, toda una apuesta ganadora. "Me he formado en restaurantes de cocina clásica y, con el paso del tiempo, he ido evolucionando para, sin perder la esencia tradicional, incorporar a mis creaciones un toque divertido y contemporáneo", cuenta el chef ejecutivo. Además, como jefe de cocina del restaurante en Madrid está David Rodríguez.

Aperitivo de pan con tomate

En TATEL se exporta lujo y exclusividad, con una decoración de inspiración art decó que te invitará a disfrutar de una experiencia culinaria bastante notable gracias a una fórmula infalible: alta gastronomía, ocio y excelente servicio. Cuenta con un amplio salón comedor, terraza exterior adaptada a todas las estaciones del año y una amplia barra en la que disfrutar desde los cócteles más tradicionales hasta novedosas creaciones propias.

La pasión por la gastronomía española es el denominador común en toda la carta, prueba de ello es el aperitivo que te sirven con pan, tomate natural para frotarlo tú mismo en la rebanada y Aceite de Oliva Virgen Extra TATEL.

La calidad del producto lo comprobamos con un exquisito atún rojo muy fino aliñado con el AOVE TATEL (32€). También puedes disfrutar con uno de los clásicos del restaurante, la tortilla trufada (19€).

Tortilla trufada y atún

La bodega es también muy interesante y cuenta con más de 150 referencias para todos los paladares. Para este viaje elegimos un vino tinto D.O. Ribera del Duero Valduero 1 Cepa (45€), un vino del que sólo obtienen una botella de cada vid.

Solomillo madurado a la brasa

De la cuidada oferta gastronómica basada en el producto y en recetas tradicionales degustamos un bacalao negro (38€) que, aunque fresco y de muy buen sabor, estaba algo frío y un poquito aguado. Y como después del pescado llega la carne nos desquitamos con un muy buen solomillo madurado a la brasa con puré de patatas (35€). La carne perfecta de punto, poco hecho, ligera y con un gran sabor. El puré de patatas que sirven de guarnición lo acompaña extraordinariamente. De los postres elegimos una rica tarta de queso (10€).

TATEL es el restaurante perfecto para comer bien y disfrutar de la comida con amigos o con tu pareja, con un ticket medio de 60€ .

