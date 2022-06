Los rincones con más encanto de Andalucía para el verano

Andalucía es la segunda región más extensa de nuestro país, y en ella encontramos grandes iconos del turismo como la Giralda, la Mezquita de Córdoba o la Alhambra. Sin embargo, existen otros muchos rincones maravillosos y menos conocidos que tienen un encanto único. Aquí van algunos de los mejores, especialmente dedicados para visitar en verano con la familia, los amigos o la pareja.

Sus monumentos, su naturaleza, sus playas y su estampa de pueblecitos blancos de calles estrechas y macetas en los balcones son uno de los atractivos turísticos más reclamados, el sur de España guarda imágenes curiosas e inusuales que nos transportan a mundos de fantasía y a parajes extraños difíciles de ver en otras latitudes.

Es clave porque sus ciudades aún muestran huellas de sus orígenes fenicios, romanos o árabes, creando una mezcla arquitectónica y cultural que también se deja sentir en los pequeños pueblos costeros y de montaña. Rutas de pueblos blancos, hábitats naturales diversos, grandes playas desiertas y pequeñas calas escondidas, una rica gastronomía y, sobre todo, una gente abierta y dispuesta a hacer que el viajero tenga una experiencia inolvidable.

Cádiz

Tarifa

Justo en la punta sur del país, entre el Mediterráneo y el Atlántico, se encuentra Tarifa. Situada frente a Marruecos, parece que la pequeña ciudad ha absorbido parte de los sabores extendidos por el norte de África. Siéntelo mientras recorres sus calles, pero intenta que no sea en agosto, cuando una horda de turistas toma la ciudad al asalto. Acabarás siempre tu paseo en sus playas, barridas por el viento durante casi todo el año y, por ello, adoradas por miles de surfistas, windsurfistas y kitesurfistas de todo el mundo. Para practicar cualquiera de estos deportes es el paraíso en España, además durante los 365 días del año. ¿Qué más se puede pedir?

Conil de la Frontera

El pequeño pueblo blanco de Conil de la Frontera engaña con su tamaño porque tiene algo que ofrecer a cada tipo de viajero. Cada verano rebosa de gente joven en busca de fiesta, con una de las noches más animadas de toda Andalucía. El resto del año, tanto la playa del pueblo como las de sus alrededores son auténticos vergeles naturales donde puedes disfrutar de atardeceres y amaneceres prácticamente en solitario.

Islote de Sancti Petri, San Fernando

El templo más famoso de Occidente con el que contaba la Antigüedad, se situaba en este punto gaditano. El Templo de Hércules probablemente sería un conjunto de edificaciones donde habría un edificio principal y un patio al que se accedía por una puerta flanqueada por dos grandes columnas. Es precisamente este símbolo el que se refleja en la bandera de Andalucía.

Tras ser después reformado como castillo en el siglo XVI contra los piratas, a principios del XIX se le colocó un faro en la torre ya en desuso de la fortificación. Toda esta historia guarda consigo un punto inusual de la geografía española, pues mientras te bañas en las playas de San Fernando puedes ver al frente este islote con esta fortificación centenaria.

Almería

Mojácar

Imagen de algunas casas de Mojácar.

Mojácar es un lugar dividido en dos partes muy diferenciadas. Alejadas de la costa y encaramadas a colinas peladas, encontrarás pequeñas casas blancas de estilo morisco. Si desciendes hacia las calas, verás modernas casas y apartamentos que tienen ocupación máxima durante los meses de verano. Te recomendamos que vivas la Mojácar de montaña y la utilices como base para descubrir las decenas de pequeñas calas que aparecen dispersas por la zona.

Arrecife de las sirenas, Cabo de Gata

El Arrecife de las Sirenas esconde una historia apasionante. Se trata del resto de una antigua chimenea volcánica, es decir, conducto de unión entre la cámara magmática y el exterior del cráter volcánico, que se vio sometida a un proceso de erosión. Todo eso ha dejado a día de hoy uno de los paisajes más inusuales de Andalucía. Ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata en Almería, recibe su nombre por la presencia en el siglo XX de una colonia de focas monje que los pescadores llamaban sirenas. Un lugar de especial interés si lo que quieres es llevarte la imagen más mágica de Andalucía.

Playa de Mónsul

Almería está considerada como uno de los lugares más bonitos de Andalucía gracias, en buena parte, a sus magníficas playas. En el famoso parque del Cabo de Gata encontrarás muchas bellas calas pequeñas pero la playa de Mónsul, cerca del pueblo de San José, ha sido elegida por muchos como la mejor playa de Andalucía. De sus arenas y entorno de aspecto desértico emerge una gran roca volcánica que ha atraído no sólo a turistas y adoradores del sol, sino también a grandes directores de cine. Aquí se han rodado escenas de películas como Indiana Jones y la última cruzada, La historia interminable y Hable con ella.

Castillo de Vélez Blanco

El castillo de Vélez-Blanco es uno de los más bonitos de Almería. Sobre una roca que domina este pueblo del norte almeriense sigue despuntando majestuosa la fortaleza renacentista que fue residencia oficial del marquesado de los Vélez, cuyos dominios se extendían por Almería y Murcia. Se trata de uno de los mejores ejemplos de castillo-palacio del siglo XVI. De la fortaleza actual llama la atención sus siete torres, de la misma altura que la muralla, excepto la enorme torre del Homenaje, que sobresale por encima del conjunto.

El castillo es un laberinto de salas, escaleras y pasadizos, con una ornamentación muy superior a la que se espera de un recinto castrense; la enseña de esta comarca del norte de la provincia, una Almería atípica de montañas, bosques y castillos donde suele nevar todos los inviernos que nada tiene que ver con los desiertos costeros de Cabo de Gata.

Las Alpujarras

Entre las provincias de Granada y Almería, en las faldas de Sierra Nevada, se encuentran Las Alpujarras. Valles y barrancos esconden multitud de rincones bonitos y pequeños pueblos de montaña, con sus estrechas calles de bajas casas blancas, que fueron el último refugio de los moriscos que lograron quedarse en España tras la finalización de la Reconquista de los Reyes Católicos.

Granada

Granada capital

Hace más de 520 años, el gran Boabdil lloró cuando entregó la ciudad de Granada a los Reyes Católicos. Quizá no fuera tanto por confirmar un final ya escrito de la dominación musulmana de la Península como por saber que iba a tener que exiliarse de una de las ciudades más bellas de la época. Y lo sigue siendo en nuestros días. La Alhambra es la joya de la corona de una Granada cuyo centro histórico, repleto de lugares monumentales, debes recorrer tranquilamente a golpe de cerveza (o vino) y tapa.

Sierra Nevada

Desde lo alto de los casi 3.500 metros del Mulhacén, podrás observar, pequeña pero esplendorosa, la ciudad de Granada. Sierra Nevada te ofrece una atractiva naturaleza tanto en invierno como en verano. Sus pistas de esquí son las mejores de la mitad sur de la Península Ibérica y cada temporada se ven desbordadas por los amantes de este deporte. En época estival, el verde sustituye al blanco y la fauna recupera su paraíso alpino.

Jaén

Úbeda

Entre los campos de olivos que jalonan la provincia de Jaén podrás encontrar uno de los lugares más bonitos de Andalucía. Úbeda, como su hermana Baeza, posee una riqueza arquitectónica esplendorosa que, a diferencia de la mayoría de las bonitas ciudades andaluzas, no proviene de la época musulmana, ya que Isabel la Católica ordenó demoler gran parte de las fortificaciones árabes. Esta ciudad de aires renacentistas ofrece también muy buenos restaurantes y bares de tapas.

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

Si te gusta la naturaleza, la Sierra de Cazorla te parecerá uno de los lugares más bonitos de Andalucía. La vegetación varía mucho debido a la distintas altitudes (entre 460 y 2100 msnm), ofreciendo diversos hábitats ricos en fauna. Los ciervos campan a sus anchas entre bosques, montañas, ríos, cascadas y cañones. El bello Embalse del Tranco es una de las principales fuentes de agua del parque. Visítalo en primavera o verano para conseguir disfrutarlo al máximo.

Málaga

Ronda

Ronda parece agarrarse a la roca para no precipitarse a las aguas del río Guadalevín. La ciudad se extiende sobre la meseta y los musulmanes la fortificaron dada su importancia estratégica, dominando los pasos a la Baja Andalucía desde su posición prominente. Camina por sus bellos puentes (el Nuevo y el Viejo) y visita el centro histórico, conocido como "la ciudad". En él encontrarás varias iglesias, la Puerta de Felipe V y el bello coso taurino, uno de los lugares más reconocibles de Ronda cuando se divisa desde el aire.

Si quieres disfrutar al máximo de este espectáculo que combina naturaleza y mano del hombre no dejes de verlo desde el río Tajo pues desde ahí verás todo un pueblo pendiendo en el abismo. ¡Impresionante! Ronda es el lugar idóneo para disfrutar de bellos paisajes mientras de degusta buena gastronomía. Y es que, no por nada, en esta localidad existe una ruta de la tapa a través de coquetas calles y escondidas plazas.

Parque Natural del Torcal de Antequera

Otro de los rincones más bonitos de Andalucía es el Torcal de Antequera. El viento y la lluvia han esculpido aquí las rocas para crear un paisaje que parece más un museo de esculturas que un paraje natural. Decenas de senderos horadan los valles y montañas cubiertos de arbustos y hierba. Un plan perfecto si eres un amante de la naturaleza y buscas algo diferente.

Uno de los ejemplos más significativos de paisaje kárstico se encuentra en el corazón de la provincia de Málaga, concretamente en Antequera. En El Torcal las rocas calizas han ido modelándose con el paso de los años y adaptando formas curiosas que destacan de cualquier otro paisaje. Su origen de fondo marino ha hecho que se encuentren en este paraje numerosos fósiles prehistóricos de un valor incalculable. Sus formaciones rocosas en forma de champiñones y su roca más conocida, "el tornillo", forman una estampa singular donde, además del paisaje inusual, puedes observar las estrellas a través de su observatorio y en las diversas rutas que se organizan.

Córdoba

Córdoba capital

Imagen del interior de la Mezquita de Córdoba.

La ciudad del antiguo califato se encuentra siempre en los primeros puestos de la lista de lugares más bonitos de Andalucía. Cuando cruces el viejo Puente Romano sobre el Guadalquivir notarás que estás caminando sobre más de 2.000 años de historia. La famosa Mezquita-Catedral, el barrio de la Judería, las Caballerizas Reales y el Alcázar de los Reyes Cristianos son sólo algunos de los atractivos de la ciudad. Visítala en fin de semana y aprovecha para conocer su vibrante vida nocturna, con algunos bares en las terrazas de los edificios que dan al Guadalquivir.

Parque Natural Sierra de Hornachuelos

En las faldas de la Sierra Morena del gran Curro Jiménez encontrarás un área protegida de casi 600 kilómetros cuadrados. El Parque Natural de Sierra de Hornachuelos se extiende por colinas densamente pobladas por robles que refrescan sus raíces en las aguas de pequeños riachuelos. Los ornitólogos vienen a Hornachuelos en busca de águilas y los grandes buitres negros. La base perfecta para explorar el parque es el pueblo homónimo, que se levanta al sur de las colinas, sobre el río Bembézar.

Zuheros

Enriscado de forma casi imposible en un peñón vertical desde el siglo IX, con sus muros eternamente blancos y perfilados por la cenefilla, una línea de tintura de nogalina con las que los vecinos delimitan las paredes y el suelo. Entrar a Zuhueros, la antigua Sujaira hispanomusulmana, es como atravesar el túnel del tiempo. A este pueblo de la Subbética cordobesa se le podrían atribuir todos los tópicos de la estampa andaluza por excelencia. Sus calles curvilíneas y angostas han cambiado muy poco desde que fuera tomada por Fernando III y cedida a la familia de los Fernández de Córdoba. Se camine por la que se camine, el paseo desemboca siempre en la Plaza de la Paz, el único espacio horizontal de ciertas dimensiones de la villa. La pequeña plaza está al pie del castillo y de la iglesia parroquial de la Virgen de los Remedios, cuyo campanario se asienta sobre las piedras del minarete musulmán. Del castillo de Zuheros se conservan torres, muros y estancias de un antiguo palacio renacentista añadido posteriormente.

Sevilla

Sevilla capital

A orillas del Guadalquivir se encuentra la ciudad de la Torre del Oro, la Giralda, la Plaza de España y, cómo no, la Feria más famosa de España. Sevilla es un monumento en sí y no son pocos los viajeros que la colocan en el primer puesto de los lugares más bonitos de Andalucía. Sevilla es pasión y arte y, sin duda, tiene un color especial. Lo que si es cierto es que no es recomendable visitarla en los meses de más calor ya que es una de las zonas más calurosas del país, entre marzo y junio es lo ideal.

El Cerro de Hierro

El Monumento Natural Cerro del Hierro se encuentra al norte de la provincia de Sevilla, a caballo de los municipios de Constantina y San Nicolás del Puerto y muy cerca del Monumento Natural Cascada del Huesna.

Cobija un espectacular paisaje donde se aúna la acción de la naturaleza y la del hombre y algunos dicen que sus formas recuerdan a la superficie porosa de la Luna. Esta particular orografía se debe a antiguos fondos marinos ricos en esponjas y arrecifes que han ido calcificándose durante millones de años hasta transformarse en una cordillera blanca.

Huelva

Parque Nacional de Doñana

Imagen del Parque Natural de Doñana.

Se trata de uno de los lugares más bonitos de Andalucía y de España. El Parque Nacional de Doñana es un enjambre de ecosistemas diferentes en el que encontrarás dunas, playas, cotos y marismas. Miles de aves descansan aquí en sus viajes de peregrinación entre África y Europa y sirve de último bastión a especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y el bello lince ibérico.

Sanlúcar de Guadiana

Sanlúcar de Guadiana se asoma a Portugal con indecisión, como si no supiera bien a qué país pertenece, maldiciendo esta manía humana de trazar fronteras que definen posesiones etéreas. Los árabes fueron los primeros en asentarse en estas tierras despobladas de la margen izquierda del Guadiana y ahora algo queda de su huella en las callejuelas empinadas que acaban en un pequeño puerto fluvial. Este bonito rincón de una Andalucía que ya comienza a confundirse con Portugal es ideal si buscas un lugar de relajación.

Las minas de Río Tinto

Las minas de Río Tinto en Huelva son conocidas a nivel mundial por su estampa curiosa. El metal pesado que alberga este cauce ofrece un color rojo a las aguas que sorprende por su originalidad. A lo largo de la historia se han ido asentando pueblos alrededor de esta geografía que han vivido de la minería. La gran diversidad de microorganismos, adaptados a hábitats extremos ha hecho que la NASA realice estudios en el lugar enfocados al paralelismo existente con el planeta Marte. Objeto de cantes flamencos como el fandango del Huelva, de fotógrafos internacionales y de pintores paisajistas, Río Tinto se ha convertido en uno de los lugares más insólitos de la provincia de Huelva y de Andalucía. Si viajas por el sur de España no dudes en acercarte a este lugar y retratarte con uno de los paisajes más originales del mundo.