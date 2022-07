El mar y la arena no siempre se pueden disfrutar en todas las playas. Unas son más peligrosas que otras. Por ejemplo, algunas playas de Australia, Estados Unidos, la India o Brasil no son recomendables para pasar un día de verano agradable. Si quieres una aventura con posible final fatídico si, si prefieres tranquilidad mejor buscar otras playas.

Aunque una gran mayoría de los viajes no tengan como finalidad el baño, un gran número de viajeros en algún momento van a tener contacto con las aguas recreativas mediante el baño en playas, lagos, ríos, piscinas, etc... esto sobre todo ocurre durante las vacaciones de verano. Por ello, es necesario recordar que ahogamientos y ataques de tiburones son una causa de mortalidad entre los viajeros.

Es importante conocer, antes de meterse en el mar, que no hay que zambullirse en aguas sin conocer la profundidad o la existencia de objetos sumergidos, ya que puede ser causa de traumatismos graves. Evitar las corrientes y no acercarse a objetos flotantes o sumergidos extraños. En playas solitarias, no hay que internarse en el agua sin presencia de socorrista.

Estos datos son importantes para cualquier playa del mundo, sin embargo, hoy en Libertad Digital traemos una lista de las 14 playas más peligrosas del mundo. Atento porque puede que alguna localización te sorprenda.

Playa Cañaveral (Colombia)

Aunque es una de las playas más pequeñas, es una de las más peligrosas del PNNT, cuenta con un sector apodado la piscinita donde es posible bañarse con tranquilidad, este sector se encuentra frente al hotel Ecohabs Tayrona.

Esta playa es, sin duda, la más peligrosa del mundo, tanto que algunos medios de comunicación locales no han tardado en bautizarla como ‘la tentación mortal’ debido a que se trata de la playa más hermosa así como también la de mayor peligro. ¿Por qué? Parece ser que su gran atractivo resulta una trampa mortal, ya que por querer disfrutarla al máximo, los visitantes no son conscientes que el riesgo que esconde adentrarse en sus profundidades.

Según especialistas en el tema, la gravedad de bañarse en las aguas de esta playa radica en que los vientos orientan la corriente marina, actuando como ríos que se estrellan contra el frente del litoral terrestre, generando un fuerte oleaje que hacen peligrosa la playa. En efecto, cuando estas olas llegan a la orilla, unas se profundizan, otras se estrellan, sacan al bañista y los envuelve, pudiendo ocasionar una verdadera tragedia. Por lo mencionado anteriormente, Playa Cañaveral es una de las playas cerradas en el Parque Tayrona y junto con Arrecife es donde han muerto más de 200 personas.

Isla Sentinel del Norte (India)

En esta playa el peligro no está en las corrientes de sus aguas, tampoco el estado de alerta en la zona se debe a la fauna que las habita. El motivo que tiene a la playa de Sentinel del Norte como una de las playas más peligrosas del mundo tiene que ver con el comportamiento de sus habitantes: una tribu que no ha tenido prácticamente contacto alguno con el resto del mundo, y que quieren seguir sin tenerlo como sea.

Sí, visitar la Isla Sentinel del Norte en las Andamán está prohibido porque los residentes en la zona suelen volverse violentos y empezar a atacar a quienes intentan visitar la isla. Un dato a tener en cuenta acerca de lo establecida que está la prohibición de ingreso al lugar es que la tribu Sentinele se ha estado viviendo en la isla durante más de 50.000 años, y bajo la protección del gobierno indio.

Sin embargo, las leyes indias no se aplican a los sentineleses, que gestionan de forma interna sus propios asuntos. Por lo tanto, la isla puede considerarse una entidad soberana bajo protección india, si bien los propios sentineleses ignoran la existencia de dicho país y su pertenencia al mismo.

Playa Chowpatty (Mumbai, India)

Cuando piensas en una playa, tiendes a pensar en la palabra 'hermosa', pero esta está lejos de serlo. Al ser la playa más contaminada del mundo, ciertamente no querrás nadar en estas aguas sucias, que han dejado enfermos a muchos residentes de Mumbai.

En septiembre, muchos lugareños vienen a celebrar el festival hindú de Ganesha Chaturthi. Aparte de ello, a menos que desees contraer una enfermedad desagradable, no hay otro incentivo para venir a esta playa.

Playa Dumas (India)

Se rumorea que Dumas Beach está embrujada. El lugar no solo tiene fama por la desaparición de personas, sino que también ha habido informes de aullidos por la noche y otros ruidos extraños.

Algunos incluso creen que la playa alguna vez fue utilizada como cementerio. Sin embargo, si no eres de los que creen en rumores, tal vez el hecho de que sea el hogar de mortíferas cobras reales te asustará.

Atolón Bikini (Micronesia)

El Atolón Bikini es un atolón deshabitado de unos 6 km² de superficie que es al mismo tiempo uno de los atolones que componen las islas Marshall. En este atractivo lugar de la Micronesia se llevaron a cabo 67 explosiones nucleares entre los años 1946 y 1958. Cabe destacar que, ante aquella actividad, esta zona fue evacuada entre 1946 y 1953 por el Gobierno de Estados Unidos.

Según ha trascendido, algunas bombas llegaron a ser siete mil veces más potentes que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Debido al impacto que semejante presencia de armamento pudo ocasionar en el entorno natural, el Atolón de Bikini fue declarado como un desierto nuclear ya que el peligro de visitar esta playa radica en la contaminación radioactiva residual que afecta al ambiente.

En 1972, el biólogo estadounidense Eric Freehsee organizó la primera expedición de buceo en aquella zona. Los buceadores nadaron hasta los buques hundidos: el portaaviones estadounidense Saratoga, el crucero de combate japonés Nagato, y el crucero alemán Prinz Eugen. La laguna de 55 km había sido elegida como sepultura para setenta y ocho navíos. El 31 de julio de 2010, la UNESCO inscribió al atolón de Bikini como el primer Patrimonio de la Humanidad de las Islas Marshall.

Isla Gansbaai (Sudáfrica)

Esta playa también es conocida como la gran capital del tiburón blanco y, aunque tiene grandes olas para surfear, también tiene una gran cantidad de tiburones al acecho. Parte de la playa se llama "Shark Valley" (valle de los tiburones), donde comunidades de desafortunadas focas sufren encuentros traumáticos.

¿Por qué hay tantos tiburones en esta zona? La respuesta es tan breve como sencilla: cada año entre abril y septiembre alrededor de 60.000 lobos marinos frecuentan estas aguas, la comida preferida de estos peligrosos animales. Esto ocurre porque en estas costas de Sudáfrica se produce la unión de dos corrientes marinas, una fría procedente del Atlántico y otra cálida desde el Índico, lo que permite que sean aguas ricas en alimento.

Es por esto que no sugerimos ni sumergir el dedo del pie en estas aguas, pero muchas compañías de viajes permiten que las personas entren y se enfrenten a estos tiburones blancos desde la seguridad de una jaula. Los buzos pueden hundirse en la jaula especial con barras de metal en el fondo del mar, que protegen a los humanos de los depredadores. Este entretenimiento es realmente impresionante. Es necesario preparar a los tiburones para comprobar constantemente la resistencia de la jaula.

Cape Tribulation (Queensland, Australia)

¿Está pensando en visitarla? Con aguas cálidas, arenas doradas y vistas a la selva, no le culpamos. Pero no subestime los peligros. Las mortales medusas merodean por el océano, por lo que es imprescindible llevar un traje con aguijones. Miles de medusas caja cristalinas viven en las aguas cálidas de Cape Tribulation desde octubre hasta principios de junio. Esta especie de medusa es muy peligrosa, ya que su veneno ataca el sistema cardiovascular y puede hacer que los nadadores se ahoguen antes de llegar a tierra para pedir ayuda.

Por si fuera poco, la playa de Cape Tribulation está infestada de cocodrilos de agua salada, por lo que sería mejor evitar el agua por completo. El hecho de que los cocodrilos se dirijan a veces a la playa significa que la arena tampoco es segura, mientras que en el bosque, los peligrosos casuarios acechan entre los árboles que a su vez suponen un peligro. Hay que tener cuidado con las hojas dentadas y las plantas venenosas. Todo ello hace indicar que cualquier otro rincón de Australia será mejor que Cape Tribulation para conocerla.

Northern Territory (Australia)

Hay un gran dicho en Australia que dice que si algo se mueve, ¡asume que puede matarte! Esto es cierto en el remoto territorio del norte, donde hay muchas amenazas peligrosas.

Al sumergirte en estas aguas, corres el riesgo de ser picado por una de las especies de medusas más peligrosas. La medusa caja tiene tentáculos de dos metros de largo que albergan miles de aguijones venenosos. Por lo menos, pueden causar una picadura dolorosa. En el peor de los casos, pueden matarte.

Playa estatal Bolsa Chica (California)

Mientras tomas sol en la orilla de la playa estatal Bolsa Chica, es posible que te encuentres acompañado de un visitante mortal.

Esta serpiente venenosa de vientre amarillo ha aparecido, no por primera vez, en esta playa soleada y fue descubierta por un visitante que casi tropezó con el reptil muerto. La serpiente, que podría confundirse fácilmente con un inflable de goma, puede nadar hacia atrás y hacia adelante y puede permanecer bajo el agua durante tres horas.

Virginia Beach (Virginia)

En el estado de Virginia en los EEUU, hay una bonita localidad de Virginia Beach, cuya principal atracción es la playa del mismo nombre. El tramo costero es muy bonito y atractivo, pero se puede ver a los amantes del sol muy raramente. La razón de esto son los zorros salvajes, que ya han mordido a muchas personas.

De hecho, en el año 2014 la playa de Virginia Beach fue la novena playa más peligrosa del mundo por una razón: los zorros salvajes. Estos animales peligrosos pueden parecerse a un perro pero tienen intenciones muy diferentes.

La playa ha visto múltiples flujos de zorros que no solo han atacado a algunos amantes de la arena que se relajan al sol, sino también a sus mascotas. Después de algunos ataques en 2010, se advirtió a las personas que "no se durmieran en la playa".

Kilauea (Hawaii)

Este es ciertamente un lugar al que no querrás ir si planeas una tarde tranquila o un picnic. En realidad, se recomienda que la visita no se extienda más allá de un vistazo rápido o una selfie en Instagram. ¿Por qué?

Al lado se encuentra un volcán que ha estado activo desde 1983 y derrama lava a lo largo de 6,5 millas, haciendo que el agua en la playa hierva a medida que enfría la lava en roca. Si bien todos amamos un día de spa, no estamos seguros de que estas temperaturas sean las que tenías en mente. El volcán Kilauea ha estado activo desde 1983, y una corriente de lava de 10 km de extensión desemboca goteando en el océano, lo que ocasiona que el agua hierva y se evapore a medida que enfría la lava en las rocas.

Si bien se trata de una atracción turística increíble, debes tener cuidado. De hecho, el Servicio Geológico de los Estados Unidos advierte que las emanaciones de vapor pueden disparar chorros de lava caliente y arrojar rocas a una distancia considerable.

La lava ha entrado en contacto con el mar en varias ocasiones haciendo que la temperatura del agua llegue a 110 grados, lo que hace que sea imposible sumergirse y nadar. La última erupción registrada fue en diciembre de 2020, después de que un terremoto de 4,4 en la escala de Richter sacudiera la isla.

Playa Shenzhen (China)

Cuando pensamos en playas peligrosas, pensamos en enormes corrientes de agua, animales que se comen humanos o criaturas que pican. Sin embargo, esta playa ofrece algo completamente diferente que ha resultado en una serie de tragedias: hacinamiento.

El popular destino de vacaciones se llena tanto durante la temporada alta que es conocido por sus accidentes, como la gran cantidad de niños que se ahogan. De hecho, esta es la principal causa de muerte en China en niños entre 1 y 14.

Las playas de Shenzhen son populares tanto para los locales como para los turistas que visitan China. Por lo tanto, no es de sorprender que en algunos días tanto la playa como el agua se vean saturados de gente. Este es el mayor peligro: una enorme cantidad de visitantes da lugar a todo tipo de incidentes, sobre todo, en muchas ocasiones sufren los niños.

Praia Do Norte (Nazaré, Portugal)

Debido a su ubicación y la dirección de la profunda trinchera oceánica, la playa norte de la ciudad tiene algunas de las olas más grandes del mundo.

Incluso para los surfistas más experimentados que están listos para pasar un récord mundial, estas olas siguen siendo potencialmente letales. De hecho, algunas de las olas surfeadas más altas del mundo se encuentran en este punto de la geografía portuguesa.

Su mar, embravecido y peligroso para nadar o para darse un baño, es muy apreciado entre los surfistas, que aquí encuentran olas espectaculares. Una de esas olas, de unos 30 metros de altura y que cabalgó el hawaiano Garrett McNamara en noviembre de 2011, mereció el galardón de "Mayor ola de 2011" en los Billabong XXL Global Big Wave Awards.

La explicación sobre la formación de estas olas en este lugar se encuentra en el cañón de Nazaré, el mayor desfiladero submarino de Europa con una extensión de 200 kilómetros y que llega a alcanzar los 5.000 metros de profundidad. Su cabecera, que se encuentra a menos de un kilómetro de la costa, influye en las características del oleaje cuando este viene del oeste, dando lugar a las enormes olas.

Morcambe Bay (Lancashire, Reino Unido)

Si eres corredor, es posible que desees evitar esta playa en el Reino Unido. Nombrada "lugar traicionero", Morecambe es peligroso debido a las arenas movedizas con las que te puedes encontrar, así como a los canales cambiantes. Los lugareños han utilizado carros tirados por caballos y tractores para examinar el área, lo que ha provocado que la maquinaria se hunda en el suelo.