Le Petit Dim Sum, pequeños bocados que "tocan el corazón" y el estómago

Le Petit Dim Sum es el concepto que faltaba al Grupo China Crowm para abarcar gran parte del abanico de la cocina asiática con Shanghai Mama, el sushi bar Tottori, y el propio China Crown, de los que ya hemos hablado en Libertad Digital.

Así que los hermanos María Li Bao y Felipe Bao lo han vuelto a hacer. Una vez más consiguen sumergirnos en la cultura asiática y llevarte de viaje a miles de kilómetros. Ahora de un solo bocado en el que el dim sum es el protagonista de un espacio gastronómico que rinde homenaje a la cocina cantonesa, joya de la corona de la gastronomía china.

Le Petit Dim Sum

Y para comenzar esa inmersión probamos un muy buen paquetito de pato pekín crujiente con salsa hoisin, una delicia que te recuerda al maravilloso pato Imperial de China Crown.

Protagonismo del dim sum

El dim sum, cuya traducción puede ser "que toca el corazón", es el protagonista absoluto de este restaurante y es uno de los mayores exponentes de la cocina cantonesa, una propuesta auténtica, suculenta y única de la cultura asiática.

Dim sum de Le Petit Dim Sum

Los dim sum son pequeños bocados que explotan en la boca soltando todo su sabor y potencial a partir de una receta muy tradicional y con mucho arraigo en la cultura asiática. A pesar de su pequeño tamaño y su exquisita forma, los xiao long bao –como también se les conoce– requieren de una perfección que sólo puede darse con la destreza y el conocimiento que viene con la práctica.

Felipe Bao

Felipe Bao, chef ejecutivo del grupo, conoce todos estos secretos y los traslada a sus elaboraciones, haciendo de cada bocado una obra digna de una gran labor artesanal. La técnica, y el truco, para elaborar el perfecto dim sum está en la preparación de la masa, que debe tener mucha elasticidad, ser muy fina, pero resistente, capaz de sujetar el relleno y, en caso de que lo lleve, también el caldo.

Reconocer la maestría de un cocinero es fácil cuando se trata de un dim sum, pues los pliegues de cada una de las piezas retratan la pericia del chef a la hora de elaborarlas, además de la calidad del producto. Cuantos más pliegues, mayor calidad, ya que significa que se ha estirado mucho la masa, quedando más fina y, por lo tanto, el bocado para el comensal es más ligero.

Además, es también esa finura de la masa la que proporciona un mejor cocinado de la pieza. En referencia al número de pliegues podemos hablar que los dumplings de alto nivel cuentan con más de 20, lo que también quiere decir que estamos frente a un artesano de gran nivel.

Xiao long bao de carrillera de ternera

Para comprobar esta maestría nos sirven la torre de 5 dim sum. Muy buenos el xiao long bao king vieira y su mojama, el ha kao de langostinos y jengibre, el xiao long bao de cerdo ibérico y jengibre en su jugo, y el xiao long bao de carrillera de ternera. El más flojo es el siu mai de tortilla española coronada con huevo de codorniz trufada porque la tortilla esta muy seca y a mi me gusta con el huevo más líquido, pero el sabor es bueno.

Adentrarse en este restaurante cantonés es inmiscuirse en un escenario que aúna vanguardia y tradición en un mismo lugar, transportando a los comensales al auténtico Hong Kong de los años 40. Le Petit Dim Sum está ubicado en el exclusivo Food Hall de Galería Canalejas, en pleno centro de Madrid, y sentado en una de sus mesas te encuentras en el típico restaurante de comida cantonesa pero rodeado de lujo y alejado del bullicio de la gente, del ruido de los coches y de los puestos de cocina callejera.

Tallarines hechos a mano

Acompañados en todo momento por un buen Albariño Gotas de Mar, D.O. Rías Baixas, probamos unos ricos y abundantes tallarines hechos a mano con langostinos y cerdo adobado, al estilo cantonés, como no podía ser de otra forma. Y terminamos con un plato que para mí sobra completamente de una carta tan completa y variada como los dados de pollo crujiente al estilo Sichuan. Pollo rebozado al estilo nuggets y sin salsa, así que no tienen nada de picantes como es típico de Sichuan.

Mi recomendación es que si vas a Le Petit Dim Sum vayas a degustar estos maravillosos bocados que cuentan con 25 variedades, 10 clásicos y 15 más innovadores y con un ticket medio de 40€ si lo acompañas de algún plato más. Perfecto para compartir con amigos, pareja o familia y disfrutar de una comida tan original como deliciosa.

Más sugerencias en Instagram.