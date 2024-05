La Oroya es una ciudad peruana que era punto de convergencia de tres vías de comunicación del centro del país y que lo conectaba hacia la costa, hacia el sur y hacia el norte y este. De ahí ha recuperado el nombre el hotel The Madrid Edition –Plaza de Celenque, 2– para su restaurante peruano en el que el chef Diego Muñoz está al frente de los fogones.

El colorido restaurante Oroya.

Tú y yo sabemos que se estaría muy bien en Lima y no en pleno centro de Madrid, sin desmerecer a la capital de España, pero hasta que llegue ese momento puedes disfrutar de lo mejor de esta cocina tan reconocida internacionalmente y que es fruto de haber mamado de otras culturas gastronómicas. Así lo reconoce el propio Muñoz: "Nuestra cocina es el resultado del mestizaje de los incas con los españoles, africanos, chinos, italianos y japoneses. Y Oroya es el medio por el cual la expresamos en Madrid".

Oroya estrena carta de temporada para compartir mesa y platillos con quien más quieras, familia, amigo, pareja, hasta tienes una barra en la que puedes picar sólo si así lo deseas. Pero la vida es mejor compartida y la carta diseñada por Diego Muñoz te lleva a ello, a compartir y a disfrutar de sabores que te van a llevar a Perú quieras o no ya que mantiene las raíces de la cocina peruana.

Ceviche de corvina

Puedes empezar con unas ostras, leche de tigre, aceite de limo soasado, castañas tostadas (24€), recubiertas con lardo Joselito que le da una mezcla interesante de la grasa con el sabor yodado del marisco. Sí o sí tienes que pedir el ceviche de corvina con leche de tigre, boniato y lechuga (26€) que te ayuda a limpiar el paladar. Y si mezclas este plato con los calamares fritos al estilo pucusanan (22€) con emulsión de lima y pescado ya tienes el bocado perfecto.

Se nota la mano de un chef con amplia experiencia, no en vano fue alumno de El Bulli y el New York Times Magazine lo consideró como uno de los cuatro chefs nómadas a seguir. A seguir siempre que se pueda, porque en el año 2016 hizo una exploración global que le llevó por 20 países, cocinas y culturas diferentes a través de Europa, Oriente Medio, Asia y América, trabajando en colaboraciones, festivales, conferencias, eventos filantrópicos y gastronómicos que desafiaron su creatividad culinaria y de la que podemos disfrutar ahora en Oroya.

Conchitas del Pacífico

Después de 15 años en el extranjero, Muñoz volvió a Lima y durante los cuatro años como jefe de cocina de Astrid & Gastón llevó al restaurante al puesto 14 de The World's 50 Best Restaurant’s List y al número 1 de The Latin America’s 50 Best Restaurants List. Con un currículum así tienes que probar sus creaciones como las conchitas del Pacífico a la parrilla, con miel de ajíes peruanos y boniato (24€).

Rooftop muy top

Además de adentrarte en el The Madrid Edition, el primer resort urbano de lujo lifestyle de la capital, en el rooftop el hotel hace alarde de una magnífica piscina exterior con algunas de las mejores vistas de la capital. Y es ahí donde se encuentra Oroya, en un espectacular espacio donde los colores y la vegetación crea un ambiente perfecto para disfrutar de sus pisco sour (16€) que maridan a la perfección con su cocina o de alguna de las botellas de vino o espumosos de su interesante carta líquida y de la que elegimos un vino naranja Impresssionant, con 100% garnacha blanca y elaborado por la Bodega Puiggròs.

Anticuchos de res

En este seductor jardín al aire libre que es el rooftop ccuenta con una chimenea y una pérgola cubierta de enredaderas, debajo de la cual se encuentra una barra de teca blanqueada y taburetes de ratán, así como una larga mesa de roble. El lugar perfecto para tomar un cóctel, almorzar tranquilamente, cenar a la luz de las velas o picar pequeños platillos o deliciosos manjares llenos de sabor como los anticuchos de corazón de res, papas amarillas y chalaca de ajíes andinos (18€), el mejor plato de la noche sin lugar a dudas y mucho mejores que los que pudimos tomar en Llama Inn. Hace muy bien en dejar atrás los prejuicios y olvidar que estás comiendo esa parte del animal porque no lo vas a notar.

Oroya es esa conexión gastronómica entre la costa, la selva y los Andes que te hará disfrutar de una fantástica velada y con la que querrás continuar la sobremesa, ya sea por el día o por la noche por un ticket medio de 60€. Además, todas las tardes tienes sus Sunset Sessions, con música en directo o sesiones de DJ desde las 17h, asi que el buen ambiente lo tienes asegurado.

