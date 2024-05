Elegancia, amor y lujo, son las tres palabras que perfectamente pueden describir la experiencia de un día, con su noche, en el espectacular Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort, el hotel que saltó a la fama internacional en el año 2010 cuando Michelle Obama se hospedó allí siendo la primera dama de los EEUU.

Vista aérea del hotel Anantara Villa Padierna

Porque Anantara Villa Padierna es un oasis ubicado en plena Costa del Sol malagueña, un resort cinco estrellas Gran Lujo, miembro de The Leading Hotels of the World, que cuenta con nueve villas con piscina privada que destacan por su singularidad y sofisticación e invitan a sumergirse en la verdadera tranquilidad que brinda el Mediterráneo. Además de esas exclusivas estancias, hay 125 habitaciones y suites, entre ellas tres tipos de habitaciones Deluxe –Deluxe, Deluxe con vistas al lago y Deluxe con terraza–, tres tipos de Suites –Junior Suite, Junior Suite con vistas al lago, Junior Suite con terraza–, habitación familiar comunicada y cuatro tipos de Grand Suites –Suite, Suite con terraza, Grand Suite Jacuzzi y Suite de dos habitaciones–.

Escalinata del hall de este hotel museo

Rodeado por tres impresionantes campos de golf, este icónico "hotel museo" alberga una colección de más de 1.200 obras de arte centrada en la escultura y la pintura en la que destacan piezas de escultura grecolatino, obras de época íbera, escudos nobiliarios y una nómina de extraordinarios lienzos de todas las épocas firmados por destacados artistas, además de un imponente anfiteatro romano. Sin duda, una experiencia cultural única para los visitantes.

Y qué es un hotel de gran lujo sin spa, en Anantara también lo tienes, encima uno reconocido como Mejor Spa en los Condé Nast Johansens Awards 2022. Es uno de los más grandes de Europa, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de termas romanas y baños turcos, un circuito aromático –la única instalación de este tipo en la Costa del Sol–, 13 salas de tratamientos y un salón de belleza donde relajarse y fomentar el bienestar integral.

El spa de Anantara Villa Padierna

Su decoración está inspirada en los legendarios baños romanos, con excepcionales obras de arte como estatuas clásicas, luz natural a través de los ventanales y tragaluces de vidrios de colores con vistas a los jardines y a la piscina exterior. Sin duda, un elegante santuario que ofrece una gran variedad de programas de bienestar y planes personalizados con marcas exclusivas como Valmont, Biologique, Esthederm, Comfort Zone, Piroche u Oribe.

Lujo y gastronomía

Terraza del restaurante La Loggia

La amplia oferta culinaria de Anantara Villa Padierna sorprende a los amantes de la gastronomía con nueve restaurantes, cada uno de ellos con una personalidad propia. La Veranda, con una combinación de platos históricos de los últimos 20 años; La Loggia, con comidas malagueñas en el almuerzo y cenas italianas durante la noche; La Pérgola, en el jardín de la piscina y perfecto para saborear un almuerzo ligero o un snack acompañado de un buen vino o cóctel; 99 Sushi bar & restaurant ofrece una experiencia contemporánea con platos clásicos de la cocina tradicional nipona y creaciones más vanguardistas; Viva Italia, un viaje gastronómico por el país transalpino; Eddy's bar, un elegante bar inglés perfecto para una merienda, tentempié o aperitivo; Hole 55, ideal para reponer energía gracias a sus desayunos tradicionales, ensaladas saludables, baguettes, postres caseros y tentempiés típicos andaluces; Olà Beirut, la propuesta de gastronomía libanesa en la coqueta terraza del restaurante Hole 55 situada junto al campo de golf; Irene’s Health Kitchen, con su oferta más saludable; y el protagonista del verano, By the Sea, el restaurante beach club ubicado frente al mar con sus impresionantes vistas.

El Mediterráneo brinda productos muy variados, sabrosos, tradicionales y, sobre todo, exquisitos. Así, con el objetivo de llevar lo excepcional de Málaga al resto del mundo, Anantara Villa Padierna trabaja mano a mano con proveedores locales para seleccionar cuidadosamente los ingredientes más auténticos que reflejen la riqueza culinaria de la región, además de añadir los mejores productos del resto de las costas españolas.

El restaurante beach club By the Sea de Anantara Villa Padierna

Una materia prima que disfrutamos sentados en una mesa del restaurante By the Sea, con las impresionantes vistas al Mar Mediterráneo y con una copa de vino tinto Finca San Martín en la mano. La carta del restaurante es amplia y muy apetecible para todos los paladares con interesantes sugerencias del raw bar o barra de crudos, mariscos, entrantes, espetos, frituras, arroces, pescados y carnes.

Carpaccio de gamba roja

Aunque la experiencia no comienza bien porque el ceviche amarillo de corvina del estrecho (23€) llegó sin leche de tigre, pero el chef supo corregirlo, sin habérselo pedido, y lo sirvió de nuevo con ese sabor tan característico. Para compensar ese primer ‘mal trago’ pedimos un buen carpaccio de gambas rojas con aliño de tomatillos y cítricos (29€), un plato en el que se aprecia el espectacular producto de una de las reinas del mar.

La brisa marina que acaricia nuestras copas nos trae unas espectaculares almejas gallegas al vino de Montilla (29€), la proximidad del vino cordobés se fusiona en la cazuela de una forma maravillosa con el molusco traído desde Galicia. Es el plato perfecto para terminarlo haciendo barquitos con el pan que sirven de la Panadería Piña, del pueblo de Algatocín en Ronda, o haciendo veleros y cogiendo la salsa con la propia concha, lo que más te guste.

Para otra ocasión dejamos los espetos, la tradicional fritura malagueña, la carne y los arroces –de seis tipos y una fideuá– y nos centramos en un producto de temporada que cuenta con una carta especial. Es el atún, con cinco preparaciones distintas en función de la parte del túnido seleccionada por el chef. Morrillo, mormo, sangacho, ossobuco o lomo, son los cortes elegidos para este menú especial. Nos decantamos por el lomo de atún con asado de pimientos y tomatillos de temporada (35€), un fantástico plato que cuesta distinguir si es carne o pescado, con su increíble sabor a parrilla y muy bien acompañado por la guarnición.

Terraza del restaurante By the Sea

Para terminar, en lugar de acabar con uno de sus postres caseros –también los helados los son y tienen opción de veganos– terminamos con una café en la mano, brindando con una copa de vino Tokaji Aszú de Château Dereszla (13€ copa) y soñando con el próximo destino, porque sin lugar a dudas tanto el hotel como el restaurante beach club es un destino tan recomendable como necesario. Y si vas con niños, no te olvides de pedir la carta infantil en la que encontrarán su menú en un formato de cuento que les va a encantar.

