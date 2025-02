Los restaurantes Disfrutar, Diverxo y Asador Etxebarri, así como Ibai del País Vasco, como 'rookie' a la mejor apertura de 2024, han triunfado este lunes en la Gala Macarfi, que ha tenido lugar en la sala La Paloma de Barcelona.

En la gala, conducida por el humorista Carlos Latre, el presidente y fundador de Macarfi, Manuel Carreras, ha dado a conocer la guía de restaurantes de 2025, que este año incluye los mejores establecimientos de las comunidades de Cataluña, Madrid, Euskadi, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cantabria y Principado de Asturias.

Según ha anunciado Carreras, "la intención es que el próximo año la guía se extienda a siete comunidades más, con lo que se cubrirá todo el territorio español peninsular".

En la velada se han desvelado los TOP10 Macarfi 2024 de cada zona geográfica, según las votaciones de los embajadores de la guía, chefs y periodistas especializados, y se han entregado los premios Rookies, sobre las mejores aperturas del año.

En la décima edición de la guía (en castellano e inglés) se presentan los restaurantes más interesantes de las regiones mencionadas, y hay además listados de los establecimientos por tipo de cocina, zona, decoración, servicio o buenos por distintos aspectos como bodega, menú, 'aquí comen los locales', bravas, para grupos o para niños.

Disfrutar, Diverxo y Asador Etxebarri han recibido el reconocimiento TOP of the TOPS Macarfi, por haber liderado la clasificación durante tres años consecutivos y por lo tanto, ya no forman parte de las votaciones.

Los TOP10 han premiado a El Celler de Can Roca (Cataluña), Desde 1911 (Madrid), Elkano (País Vasco), El Portal de Echaurren (La Rioja), Bardal (Andalucía), Ricard Camarena (Valencia), Cenador de Amós (Cantabria) y Casa Marcial (Asturias).

Los premios Rookies a la mejor apertura de los últimos doce meses han recaído en Ibai (País Vasco), seguidos de Pabú (Madrid), Maymanta y Esperit Roca (Cataluña), Leartá (Andalucía), Rural (Madrid), Haku (Valencia), Sen Omakase (Madrid), Lieva (Andalucía), Per Sé Bistró (Madrid), Varra (Madrid), Ronda 14 (Andalucía), Tragatá Málaga, (Andalucia), Bacai (Comunidad Valenciana) y Olio (País Vasco).

Constelación de chefs

El evento ha reunido a más de 150 chefs, entre ellos, Joan Roca (El Celler de Can Roca), Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres), Eduard Xatruch (Disfrutar) Pere Monje (Via Veneto), Jordi Vilà (Alkimia), Rafa Zafra (Estimar), Nandu Jubany (Can Jubany), Paco Pérez (Miramar), Albert Raurich (Dos Palillos), Fina Puigdevall (Les Cols), Roberto Rúa (Diverxo), Diego Murciego (Desde 1911), Pablo Laya (Saddle), Sara Peral (Osa), Jesús Sánchez (Cenador de Amós), Ignacio Solana (Restaurante Solana), Bittor Arginzoniz (Asador Etxebarri), Aitor Arregi (Elkano) o Elena Arzak (Arzak).

En su discurso, Manuel Carreras, presidente y fundador de Macarfi, ha hablado, además, del Club Macarfi, "un club aspiracional con experiencias y viajes gastronómicos exclusivos, un e-commerce con productos gourmet y ventajas en hoteles colaboradores".

En la Guía se presentan 360 reseñas de los restaurantes más interesantes, que incluyen una selección Macarfi y los Rookies Macarfi de cada comunidad, además en los listados se incluyen los 4.000 restaurantes existentes en la página web y en la aplicación de Macarfi.