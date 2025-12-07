Cáceres, una joya del patrimonio mundial, no solo se distingue por sus imponentes murallas y su perfectamente conservado centro histórico; es también un vibrante crisol donde la tradición se fusiona con la vanguardia gastronómica. En este escenario único, hay lugares que trascienden la mera experiencia culinaria para convertirse en verdaderos referentes culturales. Uno de ellos es, sin duda, Miga.

El comedor de Miga con vistas a la Plaza Mayor de Cáceres.

La ubicación no es un detalle menor; es parte importante de la experiencia. Miga ha elegido como su hogar la inigualable Plaza Mayor de Cáceres. Puerta de entrada al Casco Antiguo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un enclave de incalculable valor y un testigo mudo de siglos de historia extremeña.

Mientras las torres y palacios renacentistas se alzan majestuosos a pocos metros, Miga ofrece una perspectiva y una vista privilegiada. Sus comensales disfrutan de la efervescencia de la vida cacereña, observando el ir y venir de turistas y locales, mientras se sientan a la mesa para recibir una propuesta que es tan sólida como el granito de la muralla que la rodea y tan líquida como el agua del río Guadiana que riega sus viñedos. En pleno corazón de la Ciudad Monumental, el restaurante es un homenaje vivo a sus raíces.

Las espectaculare vistas desde el comedor de Miga.

Lejos de caer en la trampa de la cocina turística de paso, apuesta por una gastronomía de producto, honesta y audaz. Sentirás el compromiso con la despensa extremeña, pero sin renunciar a las técnicas más depuradas de la alta cocina contemporánea con su jefe de cocina Razvan Gafincu en los fogones.

La puerta del restaurante Miga, en la calle del Arco de Cáceres.

Es esta firmeza en la calidad y este respeto por la materia prima lo que lo convierte en un punto de encuentro para el comensal exigente y que cuenta con el plácet de la crítica especializada al ser restaurante recomendado por las prestigiosas Guías Michelin y Repsol. En un mercado donde a menudo se prioriza la rapidez sobre la esencia, Miga reivindica la pausa, el sabor y el servicio impecable, alineándose con una filosofía que valora la tradición sin que ello suponga estancamiento.

El equipo de Miga entiende que estar en la Plaza Mayor es una responsabilidad histórica y culinaria. No solo se ofrecen platos; se ofrece una inmersión en la cultura de Extremadura, una región que ha sabido conservar sus tesoros y ahora los sirve en la mesa con sofisticación y orgullo.

El viaje de "Las Niñas"

Para el comensal que desea saborear la experiencia Miga en toda su extensión, la propuesta estrella es el Menú Degustación "Las Niñas". Un recorrido en seis pases que atraviesa el producto, la memoria y la técnica, rindiendo homenaje al legado de la familia Blanco.

Mantequilla de cabra verata y pan de masa madre.

Este viaje culinario cuenta con la opción de acompañarlo con su Harmonía, la propuesta líquida del restaurante. No es solo una carta de vinos, sino una selección viva, por copa o por botella, servida con pedagogía y sentido. Vinos con identidad que conectan cocina y territorio, elegidos cuidadosamente para abrir conversación y acompañar cada pase sin solemnidad. Es un menú pensado para quienes buscan comer "con calma, con intención, con ganas de entender".

También la denominación de los pases hace referencia a la memoria y comienza con un aperitivo conocido como "Las Meriendas al Sol", con una espectacular mantequilla de cabra verata y pan de masa madre. Procede de unas cabras cuyo origen de la raza estaría en La Vera, comarca del norte de la provincia de Cáceres y que producen como mucho 1 kg de mantequilla que tienen en exclusiva en Miga.

Falsa vieira de patatera y gratinado de miel y tomillo.

El otro aperitivo y como su propio nombre indica, "Jugando a las Cocinitas" es un sabroso trampantojo de falsa vieira de patatera y gratinado de miel y tomillo. Dos pases regados con un vino blanco Soccaire, elaborado por la Bodega Primitivo Collantes con uvas 100 % Palomino Fino bajo VT Cádiz.

Rosquilla de calabaza y queso fresco de cabra.

Otro trampantojo llega a la mesa con la rica rosquilla de calabaza y queso fresco de cabra, para disfrutar cada bocado, mientras saboreas un espectacular txacolí Astobiza, elaborado por Finca Astobiza con uvas 90 % Hondarribi zuri y 10 % Hondarribi zerratia en la zona de Álava.

Cada plato en Miga recoge la memoria de un legado culinario, reinterpretado desde una mirada actual sin perder su esencia. Es una cocina que mira al origen para proyectarse hacia el futuro.

Sopa de ajo, tosta especiada al carbón, ajo tostado y yema curada.

Los homenajes al fundador de El Figón de Eustaquio comienzan con las "Cucharas del Abuelo Eustaquio", una reconstituyente sopa de ajo tostado con tostada especiada y yema curada al carbón, para romperla y hacer barquitos. Una delicia que regamos con otro estupendo Sacristía AB Manzanilla, elaborado por la Bodega Antonio Barbadillo con uvas 100 % Palomino bajo la DO Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda.

Las "Migas del Maestro" las dejamos para otra visita y que también están en carta, para saborear un buen pâté en croûte ibérico, foie y jugo de carne. El maridaje para este plato que se sale de lo tradicional viajando al Nuevo Mundo, en concreto a la región australiana de Marlborough, con un rosado espumoso Hunter's Miru Miru NV Rose, elaborado por Bodegas Hunter's con uvas 55 % Pinot noir, 42 % Chardonnay y 3 % Meunier.

Mirada de vanguardia

"El Humo del Verano" viene con un muy buen rodaballo a la brasa, con romesco y brócoli frito que funciona a la perfección con el Alvarinho Anselmo Mendes Muros de Melgaço, elaborado en la zona portuguesa de Minho por la Bodega Anselmo Mendes con 100 % Albariño bajo la DO Vinho Verde.

Lomo de cordero relleno de morcilla panera.

El compromiso con la tierra es innegociable. Trabajan con ingredientes locales y de temporada, respetando los tiempos de la tierra y apostando por el producto extremeño en su mejor momento. Producto, técnica y emoción son el mantra que guía su despensa.

De la cercanía de la tierra probamos el "Cordero del Encinar", un fantástico lomo de cordero relleno de morcilla panera, acompañado con cuscús de frutas pasas y reducción de jugos. Perfecto para gozarlo con el vino tinto El Mentridano, elaborado por Vitícola Mentridana con 100 % Garnacha bajo la DO Méntrida.

El 'skywine' del maridaje Harmonîa del Menú "Las Niñas".

Terminamos este viaje culinario disfrutando del "Secreto del Bosque", una castaña en texturas para saborearlo con un original 61 Dorado en Rama, elaborado por la Bodega Cuatro Rayas con uvas 50 % Palomino fino y 50 % Verdejo bajo la DO Rueda.

Las elegantes mesas de Miga revestidas de manteles blancos.

En Miga se practica la "cocina honesta, creativa y cercana". Se respeta la esencia del producto, realzando su sabor con técnicas que unen lo tradicional y lo actual. Es el perfecto equilibrio entre el alma del guiso y la vanguardia en el plato.

Miga no es solo un restaurante, es un proyecto con memoria. Se define como un homenaje vivo al legado culinario familiar de Eustaquio Blanco. Su filosofía es clara: una cocina de cercanía, donde la tradición extremeña se encuentra con la técnica y la creatividad para dar forma a una experiencia única.

El Arco de Cáceres a los pies del restaurante Miga.

Visitar Cáceres es imprescindible; detenerse a comer o cenar en Miga, en plena Plaza Mayor, es la guinda del viaje. Es la perfecta simbiosis entre el pasado que nos define y la modernidad que nos impulsa.

Miga, donde la cocina une y siempre deja buen sabor, no solo alimenta el cuerpo, sino que también enriquece la experiencia del visitante con una panorámica única. Demuestra que la libertad de la creación culinaria puede convivir y realzar los monumentos más venerables. Es una elección inteligente para quienes buscan calidad, ubicación premium y, sobre todo, una comida que está a la altura del entorno que la acoge, ofreciendo el sabor de la historia con una mirada actual.

Datos de interés

Página web: www.migarestaurante.com/

Dirección: C/ Arco de la Estrella, s/n. Cáceres

Teléfono: 927090402

Horario: Martes de 20 a 23h, de miércoles a viernes de 13 a 15:30h y de 20 a 23h, sábado y domingo de 10 a 15:30h y de 20 a 23h.

Menú "Las Niñas": 55 €

Menú "Las Niñas" con Harmonía: 100 €

Brunch: 35 €