En el corazón de la Ciudad Vieja de Cáceres, justo donde la historia y el arte contemporáneo convergen gracias al impulso del Museo Helga de Alvear, se encuentra un refugio gastronómico que merece la atención del comensal que busca algo más que tendencias. Te hablo de PandeHuerta, un destino que ha sabido consolidarse como un baluarte de la identidad extremeña en el número 2 de la icónica calle Pizarro.

Comedor principal del restaurante PandeHuerta.

Mientras muchos negocios apuestan por la cocina global y los platos de fusión de dudoso resultado, PandeHuerta, bajo la dirección del chef José Manuel Galán, ha optado por un camino mucho más difícil y honesto: honrar el producto local sin pedir disculpas.

La propuesta de Galán es clara y directa, como debe ser la buena cocina. Es una revisión actual, sí, pero siempre sincera, de las recetas de siempre. Aquí la técnica no es un adorno superfluo, sino la herramienta precisa para que el sabor auténtico de Extremadura brille. En PandeHuerta saben que lo importante no es lo que se hace, sino la materia prima con la que se trabaja.

Producto extremeño

Tras un buen aperitivo de crema de calabacín y rollitos de verduras, llegan unas espectaculares croquetas líquidas de jamón con velo de papada (15 €), un lujo para los amantes de este bocado que no pasa de moda. Con mucho sabor llegan las alcachofas con puré trufado, huevo poché y jamón ibérico (19 €), buen producto, texturas y una mezcla de sabores que te reencontrará con una hortaliza que cuando está en temporada te la sirven hasta en la sopa, pero si tiene esta presentación y este sabor solo puedes dar las gracias al chef.

Alcachofas con puré trufado, huevo poché y jamón ibérico.

Algo más plano de sabor se queda la milhoja de presa ibérica curada, boletus y foie (22 €), también la presentación destaca, pero la presa llegó excesivamente fría y, por lo tanto, no resaltaba todo su potencial, que sin duda debe tener.

Carrilleras ibéricas con salsa de PX y puré de patatas.

La cocina de PandeHuerta cambia constantemente, pero mantiene una identidad muy extremeña, con técnicas actuales y mucho amor por el producto local. Platos sin excentricidades en los que sobresale la materia prima, sin enmascararla, para resaltar sus matices y todo el sabor propio del producto. Así lo comprobamos con unas fabulosas carrilleras ibéricas con salsa de PX y puré de patatas (24 €), perfectamente guisadas y con el toque perfecto que le da esa salsa con Pedro Ximénez.

El lingote de cochinillo ibérico a baja temperatura con manzanas asadas (28,50 €) es una lección de cómo tratar uno de los productos clásicos de esta región con una presentación que se sale de los cánones clásicos de este productazo, pero que funciona a la perfección con el acompañamiento de las manzanas y el puré de patatas. "Del cerdo, hasta los andares", dice el refrán, así que probamos otra forma de preparar este animal del que se come todo con el delicioso solomillo de cerdo ibérico relleno de higos, piquillos caramelizados de la Vega del Alagón y salsa de cerveza (25 €).

Tarta de queso de Torta del Casar.

Para terminar, no puedes dejar pasar su espectacular tarta de queso con Torta del Casar (8 €), cremosa, que no fluida, y con el maravilloso sabor de ese queso que cuenta con el reconocimiento de la crítica nacional e internacional.

Su carta de vinos es variada, con predominio de las etiquetas de la zona pero con presencia de otras DO nacionales e internacionales. En nuestro caso, optamos por maridar la cena con un tinto Arroyo del Cabrito, un vino singular elaborado por la Bodega Castúo Wines bajo la DO Vino de la Tierra de Extremadura con uva Trincadeira, una variedad portuguesa también conocida como Tinta Amarela o Trajadura, muy valorada en el Alentejo.

Más que un restaurante

En PandeHuerta podrás disfrutar de una gran comida o cena en el restaurante, una larga y variada carta de vinos, un picoteo para compartir en el bar-tapería, desayunos espléndidos, sobremesas que se alargan, catas organizadas por las mejores bodegas o organizar tu evento o celebración en sus salones de las plantas superiores.

Terraza de PandeHuerta.

Como te decía, el bar-tapería de PandeHuerta es ideal para picoteos informales, largas sobremesas y momentos inolvidables. Relajarte con una copa de vino, una cerveza bien fría o uno de nuestros cócteles, y si el tiempo acompaña, hacerlo desde su acogedora terraza.

Además, los salones y terrazas de este restaurante son ideales para celebrar tus eventos empresariales o tus celebraciones con familia y amigos en pleno corazón de Cáceres. De hecho cuentan con menús para grupos pensados para que cada celebración sea única y servicio de cóctel para celebraciones que incluyen una selección de platos fríos y calientes, elaborados con ingredientes de calidad y un toque creativo.

El desayuno, tanto para quienes están alojados en el hotel como para quien quiera, se compone de un brunch equilibrado y gourmet, con productos frescos, naturales y de calidad, pensado para disfrutar sin prisas en un entorno único.

Comedor de PandeHuerta.

Para esta Navidad, también han elaborado 3 tipos de menús, entre 44 y 54 € por persona, para adaptarse a todos los gustos y necesidades económicas, además de una propuesta de cóctel, por 43 € por persona, por si quieres que la celebración sea más informal.

Más allá de la mesa, el continente acompaña al contenido. El proyecto, impulsado por Quién le pone el cascabel al chef, ha dotado al local de una versatilidad que se agradece. Desde una desenfadada tapería para el picoteo, hasta salones más sobrios con espectaculares bóvedas originales. Mención aparte merecen sus terrazas interiores, auténticos oasis para evadir el ruido en las noches de Cáceres.

PandeHuerta no es solo un restaurante, es un punto de encuentro para quienes defienden que la vanguardia real reside en la autenticidad. Si busca vivir la ciudad a través de sus mejores sabores y celebrar la tradición gastronómica sin concesiones, este rincón es, sin duda, una parada obligatoria en su ruta por la Extremadura de alto nivel.

Hotel Casa Pizarro

Cáceres, ese enclave extremeño declarado Patrimonio de la Humanidad, es mucho más que un conjunto de piedras milenarias. Es el testimonio vivo de la historia de España, y en sus calles se esconde a menudo la savia del dinamismo económico que, en momentos clave, marcó el rumbo de la nación. La reciente reapertura de Casa Pizarro Hotel no es solo una noticia de turismo de lujo, sino la brillante recuperación de un edificio que fue sede del liberalismo económico en el siglo XIX.

Entrada principal del Hotel Casa Pizarro.

Situada en pleno centro monumental, junto al vanguardista Museo Helga de Alvear, esta casa señorial de finales del siglo XVIII ha reabierto sus puertas tras una meticulosa restauración. Pero su valor trasciende el mero confort de un hotel boutique de 4 estrellas.

Casa Pizarro, originalmente conocida como la Casa García Carrasco, fue durante el siglo XIX la sede de la casa de banca y comercio de lanas más importante de Extremadura. Un auténtico centro de actividad que pivotaba en torno a la compraventa de lana de las ovejas merinas, motor económico de la región.

Pero el hito más relevante de este edificio está ligado al nacimiento de Don Juan José García Carrasco, I Conde de Santa Olalla, que vio la luz en esta misma casa en 1799. Un hombre que, en 1843, fue nombrado Ministro de Hacienda y que, al año siguiente, fundaría el Banco de Isabel II. Esta entidad no es una nota a pie de página; es, lisa y llanamente, el origen del actual Banco de España.

La restauración de Casa Pizarro es, por tanto, una celebración de esa etapa histórica de la que tanto se habla en el debate público: el emprendimiento, la banca privada y el impulso de las instituciones financieras que, con aciertos y errores, cimentaron el desarrollo de la España moderna.

Tradición y conquista

Tras una ambiciosa rehabilitación que concluyó en septiembre de 2023, Casa Pizarro Hotel ha adoptado su nombre actual en honor a la calle donde se ubica, que rinde tributo al conquistador extremeño Francisco Pizarro.

Junior Suite del Hotel Casa Pizarro.

El proyecto ha logrado combinar la elegancia de las casas señoriales cacereñas con todas las comodidades del siglo XXI. Cada habitación es singular, decorada con muebles antiguos originales de la casa y otras antigüedades adquiridas en Francia y España, haciendo de la estancia una inmersión en la historia del lujo y el buen gusto.

El hotel cuenta con 21 habitaciones únicas, decoradas con una cuidada selección de antigüedades restauradas, piezas de artesanía local y mobiliario de diseño. La oferta de alojamiento del Hotel Casa Pizarro está pensada para garantizar el máximo confort y adaptabilidad a las necesidades del viajero, ya sea por negocios o por placer. Olvídese de las molestias de las habitaciones genéricas; aquí, la elección es siempre superior.

Doble Estándar: Un refugio de diseño y calidad. La base de la comodidad, sin renunciar a los estándares premium de la casa.

Doble Deluxe: Un paso adelante en amplitud y prestaciones, ideal para quienes buscan un espacio extra y acabados más lujosos.

Familiar: Diseñada para combinar el confort de los adultos con la funcionalidad requerida para una estancia con niños, sin perder la elegancia.

Junior Suite: La elección perfecta para disfrutar de una zona de estar separada, un plus de privacidad y una experiencia verdaderamente superior. A los servicios básicos de lavandería y servicio de habitaciones disponibles para todas las estancias, se suman atenciones que eliminan fricciones y esperas innecesarias con la prioridad en early check-in y late check-out (sujeto a disponibilidad), un beneficio exclusivo para las categorías superiores, garantizando que el huésped pueda maximizar su tiempo y gestionar su agenda sin la rigidez de los horarios hoteleros convencionales.

Vista de Cáceres desde la terraza de la Junior Suite del Hotel Casa Pizarro.

Casa Pizarro Hotel se alza así como un punto de encuentro ineludible en Cáceres. No solo ofrece una ubicación privilegiada junto a la Ciudad Monumental y el Museo Helga de Alvear, sino que revaloriza la memoria de un edificio que fue epicentro del comercio, la banca y la alta política española del siglo XIX. Un lugar donde la historia, el lujo y la esencia del espíritu empresarial conviven bajo el mismo techo.

Taller de coronas navideñas

En un mundo dominado por la producción en serie, Casa Pizarro Hotel en Cáceres vuelve a destacar su apuesta por el valor de lo artesanal y la experiencia singular con su Taller de Coronas Navideñas.

La iniciativa, impartida en colaboración con la prestigiosa Karmen Arreglos Florales, consolida la filosofía de Casa Pizarro de integrar lo local y el cuidado por los detalles en su servicio al huésped, ofreciendo una auténtica experiencia de valor añadido.

Taller de Coronas Navideñas del Hotel Casa Pizarro.

El taller se celebrará el próximo 14 de diciembre, de 10:30 h a 13:30 h, y está diseñado para permitir a los asistentes crear su propia pieza navideña con un enfoque totalmente orgánico y sostenible. Bajo la guía de dos profesionales tituladas de Karmen Arreglos Florales, los participantes trabajarán con una cuidada selección de materiales con vegetación fresca (pinsapo y eucalipto) y flores secas, frutos naturales y especias que garantizan un acabado cálido y personal.

Todo el material, desde la base de paja de 40 cm hasta las herramientas, está incluido. El objetivo es claro: llevarse a casa una corona única, hecha completamente a mano, que escape a la uniformidad industrial.

La experiencia se completa con un toque de distinción. A media mañana, los asistentes disfrutarán de un Coffee Break gourmet preparado por el restaurante PandeHuerta. Un momento de calma y disfrute distendido que subraya la calidad de la propuesta gastronómica local. Al finalizar, cada participante recibirá, además, un detalle sorpresa.

Datos de Interés

PandeHuerta

Página web: www.pandehuerta.com/

Dirección: C/ Pizarro, 12. Cáceres

Teléfono: 927830108

Horario: De martes a jueves de 8 a 17h y de 20 a 00h; viernes y sábados de 8 a 00h; domingos de 8 a 17h.

Ticket medio: 40 €

Hotel Casa Pizarro

Página web: www.pandehuerta.com/

Dirección: C/ Pizarro, 12. Cáceres

Teléfono: 927830111