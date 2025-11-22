La Cocina de Frente, esa casa de comidas del bulevar de Ibiza que se ha convertido en un auténtico refugio para los amantes de la cocina tradicional y familiar, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada de cuchara. Y lo hace con el plato estrella que le ha granjeado fama en la capital: su aclamado cocido madrileño.

El cocido madrileño completo de La Cocina de Frente.

Desde su apertura en 2019, este establecimiento rinde homenaje al recetario popular, siendo para muchos un lugar donde rememorar los sabores de la infancia. Con la llegada del otoño, el cocido vuelve a ser el gran protagonista, aunque con un formato que ya es marca de la casa. En esta casa de comidas, el cocido se sirve todos los días con el único requisito de reservarlo con al menos 48 horas de antelación.

Adiós a los vuelcos, hola al menú

En La Cocina de Frente se permiten licencias sobre la tradición, ofreciendo el cocido no en los clásicos 'vuelcos', sino casi como un menú degustación.

Sopa de fideos del cocido madrileño de La Cocina de Frente.

Esta peculiar forma de presentar este tradicional plato comienza con una cremosa croqueta de ropavieja a modo de aperitivo, seguida por la sopa de fideos y sus encurtidos de cebolla, rábanos y piparras. El secreto, según explica Carmen González-Llanos, directora del restaurante, reside en el esmero con el que preparan el caldo: "Hacemos un caldo base que colamos para después alimentarlo de nuevo con más verduras y más carne. Repetimos dos veces ese proceso y en ese tiempo lo vamos limpiando para que quede un caldo sabroso, pero también muy desgrasado".

Un caldo que hace de hilo conductor del cocido, sobre todo para quienes nos gusta mezclarlo con los garbanzos y la carne. Así que se agradece que el perolo lo dejen en la mesa y puedas repetir de sopa y rellenar si quieres más.

Ropavieja de verduras con huevo frito.

La segunda parte es una reivindicación del vegetal con una maravillosa ropavieja de verduras con huevo frito, con mucho sabor y con la melosidad que le aporta la yema al romperla sobre las verduras.

Tuétano con tartar de apio.

A esto le sigue el vuelco de las carnes, que incluye tres tipos de tocino (fresco, ibérico salado y panceta fresca), morcillo de ternera, jamoncitos de pollo de corral, chorizo y morcilla.

El cocido es copioso, aunque no el que más de Madrid, pero tienes que dejar hueco para el golpe de efecto final, y el más especial, el tuétano con tartar de apio. El tuétano desglasado se sirve en una tostada de pan de masa madre y la hortaliza le aporta el contrapunto fresco perfecto.

Cenas de viernes y sábado

Pero La Cocina de Frente es más que el cocido madrileño y esta temporada arranca con la noticia relevante de que amplía su horario y, por primera vez, abre las noches de viernes y sábados. La intención es consolidarse como un comedor que es "mucho más que cocido", apostando por una cocina casera actualizada y divertida ideal para compartir.

Tartar de tomate de Juanjo.

A su carta habitual, que ya cuenta con clásicos como los calamares en su tinta o las albóndigas en salsa, y platos más creativos como el tartar de tomate de Juanjo, que no soy yo sino Juanjo López de La Tasquita, quien está detrás de este proyecto.

También puedes compartir las nuevas propuestas pensadas para esas cenas de fin de semana como la tortilla perezosa de patatas fritas Bonilla a la Vista, sobrasada y piparras; el sándwich de carrillera ibérica y Galmesán; los canelones de cordero asado; o el picatoste de anchoa, ricota y limón, y la empanadilla de bonito fresco.

La carta líquida de esta casa de comidas cuenta con las referencias más destacadas a nivel nacional y vinos para todos los gustos. Nosotros tomamos este cocido madrileño con el vino tinto Marino, elaborado por Bodega Salvajes de Gredos con uva 100 % Garnacha bajo la DO Vinos de Madrid. El nombre de Marino, no es debido a la proximidad del viñedo al mar, de hecho no tiene ese sabor salino característico de los caldos cultivados en las cercanías del mar, sino del nombre del caballo con el que se labraba: Marino, y su propietaria se llamaba Marina.

El comedor de La Cocina de Frente.

En definitiva, La Cocina de Frente se reafirma como la dirección ideal para saborear platos reconocibles que activan la memoria gastronómica, consolidando su reputación de comida de siempre con un servicio atento que garantiza un ambiente familiar y cálido en una de las zonas más de moda de la capital.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de Interés

La Cocina de Frente

Página web: www.lacocinadefrente.com

Dirección: C/ Ibiza, 40. Madrid

Teléfono: 910607220

Horario: De lunes a domingo de 13 a 17 h, viernes y sábado de 20 a 23:30 h.

Instagram: @lacocinadefrente

Precio del cocido: 38 € por persona