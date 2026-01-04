Oporto en invierno: más que una ciudad, es un sentimiento

1 / 20

El río Duero es el eje sobre el cual late el corazón de la ciudad. En invierno, sus aguas fluyen con una fuerza renovada, reflejando las nubes bajas y la bruma que a menudo desciende sobre el valle. Caminar por su orilla con un abrigo bien cerrado es una experiencia que conecta con la historia fluvial de Oporto.