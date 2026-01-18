Madrid sigue agitando la escena culinaria nacional en un ecosistema saturado de propuestas clónicas y artificios visuales, pero con excepciones como la que te hablo hoy y que aterrizó a finales de marzo en el Barrio de Salamanca con una propuesta honesta.

La planta baja de Tribeca Bistró.

Te hablo de Tribeca Bistró, ubicado a escasos pasos de la Puerta de Alcalá, y que nace con el lema "Where nostalgia meets flavor", "Donde la nostalgia se encuentra con el sabor", que no es otra cosa que la tendencia popular de reinventar sabores clásicos y reconfortantes de nuevas formas, con ingredientes de primera calidad y giros inesperados que evocan recuerdos a la vez que ofrecen una experiencia culinaria fresca y emocionante. Aquí no se busca descubrir el fuego o inventar la rueda, sino recuperar aquellos platos clásicos de la cocina europea que, paradójicamente, se han vuelto difíciles de encontrar en su versión más pura.

Tosta de tartar de gamba con salsa americana de Tribeca Bistró.

La carta de Tribeca es una oda al producto sin máscaras. Aquí el protagonismo lo tienen platos que apelan a la memoria gustativa como la tradicional sopa de cebolla, académica e ideal para estos días de frío; o disfrutar de un buen brioche de anchoa y mantequilla cítrica (4,5 € unidad). Te recomiendo que sigas con la tosta de tartar de gamba con salsa americana (6,5 € unidad), muy equilibrada de sabor y en la que el producto de calidad sobresale en la preparación aunque se agradecería un pan tostado de mejor calidad.

El steak tartar clásico de Tribeca Bistró.

Y si quieres gozar del entrante que más éxito tiene en Tribeca Bistró no te pierdas su steak tartar clásico (24 €), preparado en mesa frente al comensal con chipotle, mostaza antigua y el secreto de la casa además de yema de huevo emulsionada para darle consistencia al plato. El punto del picante lo ponen con Tabasco al gusto del cliente.

Talento y gastronomía

Detrás de este proyecto se encuentra la sinergia de dos perfiles complementarios. Por un lado, Diego Santa Rosa, chef mexicano curtido en la excelencia de la escuela Luis Irizar de San Sebastián; por otro, Diego Amigo, empresario con una sólida formación en hostelería que aporta la visión estratégica al negocio.

Diego Santa Rosa y Diego Amigo, fundadores de Tribeca Bistró.

El proyecto ha contado además con el asesoramiento de la consultora Ansón + Bonet, conocidos en el sector por su capacidad para dotar de "alma" a los negocios gastronómicos, y con un diseño de interiores firmado por Néstor Marcos, quien ha logrado un espacio cálido y sofisticado que invita a la sobremesa larga.

Mesa en la planta alta de Tribeca Bistró.

El local, que respira ese aire cosmopolita que evoca a los mejores bistrós de Manhattan, se divide en dos ambientes estratégicamente diferenciados. La planta baja es un espacio vibrante, dinámico, con mesas altas y bancadas corridas, el lugar ideal para un almuerzo rápido pero sofisticado o un afterwork con energía. Por su parte, la planta alta es un refugio de espacios amplios y acogedores, diseñado para quienes buscan privacidad, ya sean familias o grupos de amigos en celebraciones especiales.

De hecho, Tribeca se ha posicionado como un referente para eventos a medida. Su excelente acústica y la flexibilidad del equipo permiten transformar el espacio en el escenario perfecto para cenas de empresa o celebraciones.

Lubina a la vasca de Tribeca Bistró.

Un ambiente que te invita a seguir disfrutando de una carta pensada para compartir y disfrutar en la que los platos principales tienen un gran protagonismo. Entre ellos un lenguado a la meunière para dos personas o la lubina a la vasca (25 €), preparada a la plancha con sofrito sobre patata panadera y un poco de kale frito. Si te decantas por la carne tienes más opciones. Desde el roastbeef con parmentier de patata y tres salsas al solomillo de ternera a la plancha, pasando por el pollo picantón de la abuela o el short rib a baja temperatura, una costilla de res glaseada con demi glace y puré de apio nabo.

Mousse de chocolate negro con AOVE y escamas de sal de Tribeca Bistró.

Pero de nuevo, el plato más solicitado de la carta, y entendemos por qué, es su hamburguesa con salsa Café de París (18 €), con queso emmental y bacon crujiente, acompañada por patatas fritas y servida en dos mitades boca abajo para que esta tradicional salsa originaria de Ginebra, no de París, alcance cada bocado.

Los más golosos también tienen su espacio en este bistró neoyorkino, entre los que destaca una fantástica mousse de chocolate negro (7 €) coronada con un chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra y escamas de sal. La bodega sigue esta misma línea de coherencia, apoyándose en denominaciones de origen clásicas pero dando voz a pequeños productores, aquellos que cuidan la tierra y el legado vinícola. Para maridar la comida elegimos un fabuloso vino tinto As Xaras, elaborado por Bodegas Fedellos do Couto con variedad 100 % Mencía bajo la DO Ribeira Sacra.

Del imbatible menú a los cócteles

La joya de la corona es su menú diario. Por tan solo 17,50 €, Tribeca ofrece una experiencia completa que huye de los clichés del "menú de oficina". Aquí, el primer plato, el segundo, el postre y la bebida no son meros trámites. La propuesta varía cada jornada, manteniendo un equilibrio entre la tradición y la creatividad. Lo que realmente sorprende al comensal es la nula distinción entre el menú y la carta: el esmero en el emplatado, la precisión en los puntos de cocción y la elegancia del servicio son constantes innegociables.

Pero en este bistró, la experiencia empieza con el aperitivo y no termina con el café. Su barra de coctelería ofrece una selección honesta y asequible, ideal para alargar las sobremesas madrileñas. Todo ello envuelto en una cuidada atmósfera musical que evoluciona con las agujas del reloj: sutil y relajada al mediodía; animada, elegante y canalla cuando cae la noche.

En definitiva, Tribeca Bistró no es solo un lugar donde comer bien; es un lugar donde se cocina con cariño y se recibe con honestidad. Una parada obligatoria para quienes buscan emocionarse en la mesa sin renunciar al bolsillo ya que su ticket medio ronda los 50 €. El servicio de sala de Tribeca acompaña a la perfección a la experiencia gastronómica con una atención que la sientes como exclusiva.

Datos de interés

Tribeca Bistró

Página web: www.tribecabistromadrid.com/

Dirección: Calle de Marqués del Duero, 5. Madrid

Teléfono: 910660292

Horario: De lunes a miércoles de 13 a 16h y de 20 a 00:00 h; de jueves a sábado de 13 a 16h y de 20 a 01:30 h; domingo, cerrado.

Ticket medio: 50 €