Si hay un nombre que ha revolucionado la concepción del street food chino en la capital, ese es Biáng Biáng Bar. Tras cinco años de éxito arrollador en Chueca, donde han despachado más de 80.000 boles de sus famosos fideos, la marca dio un paso más hace año y medio para instalarse en uno de los epicentros gastronómicos más vibrantes de Madrid: el Mercado de Vallehermoso.

El nuevo noodle bar, ubicado en los puestos 37-39, nace con una filosofía distinta a su hermano mayor. Si el local de la calle de Pelayo es el refugio donde sentarse a disfrutar con calma, este nuevo espacio es su "hermano callejero". Inspirado en los mercados nocturnos de China, presenta un concepto de cocina abierta donde el comensal puede ser testigo directo del ritual: desde el amasado de la harina hasta el estirado manual de esos tallarines infinitos, anchos y rugosos que dan nombre al local y a su posterior emplatado.

La experiencia es inmersiva y para todos los públicos. Con apenas 20 plazas repartidas entre una gran barra de madera y cuatro mesas, aquí no se admiten reservas por lo que se va a lo que se va, a disfrutar de la improvisación y del producto fresco en un ambiente de mercado auténtico.

Carta viva y compromiso local

Detrás de este éxito está la historia de Óscar Ling, natural de Tsingtao, quien tras formarse en medio mundo, desde EEUU hasta Xi'an, decidió cumplir el sueño de dignificar la cocina regional china en España. A tenor de los llenos diarios en Vallehermoso, parece que el sueño sigue más vivo que nunca en un concepto único que lleva triunfando desde el año 2019.

A diferencia de otros grupos que replican sus cartas en sus respectivas sucursales, Biáng Biáng Bar ha diseñado para el Mercado de Vallehermoso una propuesta completamente nueva. La carta es "móvil", cambiando cada temporada para aprovechar los productos de los puestos vecinos del mercado y con platos fuera de carta para conmemoraciones especiales como el recién celebrado Año Nuevo chino y que dejó en carta hasta la semana pasada un rollito de pato travieso (4,80 € unidad), un rollito de primavera casero con pato confitado, jamón ibérico y bambú, acompañado de salsa hoisin, popularmente conocida para acompañar el pato pekinés.

De los entrantes, pensados para compartir, desde el cerdo empanado con piparras fritas a las patatas fritas estilo Langya, también ricos los jiaozi caseros con salsa de la casa (6,80 € 6 unidades / 10,40 € 10 unidades), unos dumplings chinos hechos en el momento y rellenos de gambas, puerro y huevo chino con una salsa a la que le vendría bien un poco más de picante, siempre al gusto del consumidor, por lo que se agradece que, si la pides, te la sirvan aparte.

Jiaozi caseros con salsa de la casa.

Fideos biáng biáng

Además de los tres entrantes, también ofrecen tres propuestas de fideos biáng biáng, que son el eje central de la experiencia. Estos tallarines originarios de la región de Xi'an son mundialmente conocidos por lo largos y anchos que son. Son tan largos que en cada bol encontrarás un único tallarín, que puede llegar a medir entre 1,5 m y 2 m de largo.

En Biáng Biáng Bar los preparan a diario con harina, sal y agua, y los amasan y estiran al momento frente al comensal sentado en la barra. Justo al estirarlo es cuando podrás oír el sonido característico que hacen al ser golpeados contra la mesa. Precisamente ese sonido es el que da nombre a los biang biang, que en chino se representa con el carácter más complicado de escribir.

De esas tres opciones, puedes comenzar con los tallarines a las 8 delicias (13,90 €), con sus noodles anchos caseros con salsa de boletus chino, cacahuete y edamame. En este caso digo lo mismo que con los dumplings, si quieres aportarle más picante, pide la salsa aparte. Con más sabor te encontrarás los tallarines con ternera guisada (13,90 €), aderezados con pak choi, cilantro, cebollino chino y ajo. La otra opción es la de los tallarines con cordero guisado que dejamos para la siguiente visita.

Fieles a su compromiso de acercar esta cocina a todos, en Biáng Biáng Bar ofrecen opciones veganas, vegetarianas y fideos de konjac para quienes buscan alternativas bajas en gluten.

Un detalle que define el espíritu de comunidad de este nuevo puesto es la ausencia de postres. Lejos de ser un olvido, es una invitación expresa: Óscar anima a sus clientes a explorar los puestos dulces de sus compañeros de mercado, fomentando un ecosistema de colaboración entre comerciantes que es rara avis en la hostelería actual.

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Datos de interés

Biáng Biáng Bar

Página web: www.biangbiangbar.com

Dirección: Calle de Vallehermoso, 36, Puestos 37-39; y calle de Pelayo, 8. (Madrid)

Teléfono: 919591444

Horario: De martes a jueves de 13:30 a 16:15 y de 20:30 a 23:00; viernes y sábados de 13:30 a 16:15 y de 20:30 a 00:00; domingos de 13:30 a 16:15; lunes, cerrado.

Ticket medio: 20 €

Valoración: 7 fogones