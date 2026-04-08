El único rincón de España que compite con el Gran Cañón y Yellowstone

Tenerife custodia el único enclave español capaz de competir en popularidad digital y volumen de reseñas con los grandes colosos naturales de Estados Unidos, Brasil y Argentina. El Parque Nacional del Teide se ha consolidado en la décima posición de la clasificación mundial de los espacios protegidos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco más valorados por los usuarios, según el último análisis de mercado elaborado por TUI Musement. Este reconocimiento sitúa al pico más alto de España en la élite del turismo de naturaleza, un segmento que lidera el crecimiento de experiencias al aire libre en 2026.

Hegemonía volcánica en el ranking global

La clasificación internacional otorga el primer puesto al Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia, seguido de los saltos de agua de Iguazú (Argentina y Brasil). En este contexto, el Teide resiste el predominio de Estados Unidos, que logra posicionar cuatro activos en el top 10: el Gran Cañón, Yosemite, las Grandes Montañas Humeantes y Yellowstone. El parque canario destaca por una puntuación que supera las 4,5 estrellas sobre 5, fundamentada en su singularidad geológica y una biodiversidad que incluye especies exclusivas como la violeta del Teide o el tajinaste rojo.

Un laboratorio geológico de 19.000 hectáreas

Declarado Patrimonio Mundial en 2007, el parque representa la muestra más completa de vegetación de piso supramediterráneo y una de las manifestaciones de vulcanismo más espectaculares del planeta. Con una altitud media de 2.000 metros y una cima que alcanza los 3.718 metros, el complejo Teide-Pico-Viejo es el mayor y más antiguo de los parques nacionales de las Islas Canarias. Sus 19.000 hectáreas están rodeadas por la Corona Forestal, el espacio protegido de mayor extensión de la comunidad autónoma.

En 2022, el parque recibió un total de 4.264.268 visitantes, lo que representó el 30,6 % de todas las visitas estimadas en la Red de Parques Nacionales de España. Este volumen de usuarios, procedentes de más de 115 nacionalidades, se apoya en una infraestructura que incluye 41 senderos señalizados y más de 190 kilómetros de recorrido. Según los datos de acceso, el 79,71 % de los turistas utiliza vehículos privados a través de las vías TF-21, TF-24 y TF-38, mientras que el resto accede mediante transporte público y excursiones organizadas.

Astrometría y turismo activo en la cumbre

La oferta del parque trasciende el senderismo convencional. La certificación internacional Starlight acredita a las cumbres tinerfeñas como uno de los mejores lugares del mundo para la observación de estrellas, junto a Chile y Hawái. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) opera allí instalaciones científicas de primer orden que aprovechan la Ley del Cielo, una normativa autonómica que controla la contaminación lumínica para preservar la nitidez de la bóveda celeste.

Las actividades de mayor demanda en este ejercicio incluyen expediciones nocturnas con telescopios avanzados y el uso del teleférico, que salva el desnivel hasta los 3.555 metros en apenas ocho minutos. Para aquellos que buscan coronar el cráter, el sistema de gestión mantiene la obligatoriedad de obtener un permiso gratuito especial a través de la web oficial, dada la alta fragilidad del terreno volcánico y el rigor de las normas de conservación, que prohíben estrictamente la recolección de piedras o plantas.