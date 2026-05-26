Caldea refuerza el modelo de escapada que combina bienestar, naturaleza y experiencias únicas

Caldea informó de que refuerza su papel "como uno de los grandes iconos contemporáneos" de Andorra y como un espacio capaz de integrar lo mejor del entorno natural y urbano del país en una misma experiencia de buena vida.

Indicó que "cada vez más personas convierten la primavera en el momento ideal para hacer una pausa, bajar el ritmo y reconectar con aquello que les hace sentirse bien. Las escapadas vinculadas al bienestar, la naturaleza y la desconexión se han consolidado como una forma de vivir el tiempo libre, especialmente entre aquellos viajeros que priorizan experiencias cercanas, memorables y con un impacto emocional positivo".

En este contexto, señaló que entre las propuestas que cada vez ganan más protagonismo esta primavera destacan combinaciones que unen naturaleza, contemplación y bienestar: Caldea con el Puente Tibetano, para combinar adrenalina, paisaje y desconexión emocional entre montañas; Caldea con el Mirador del Roc del Quer, una escapada para reconectar con el silencio, las vistas panorámicas y el ritmo pausado; y Caldea con el Mirador Solar de Tristaina, una experiencia que une alta montaña, contemplación y relajación termal.

Subrayó que Andorra vive un momento como destino capaz de combinar naturaleza, vida urbana, actividad outdoor y experiencias wellness en un único entorno. "La tendencia encaja con la evolución del wellness experiencial en Europa, donde cada vez más viajeros buscan escapadas vinculadas a la desconexión, las slowcations y las experiencias inmersivas de proximidad: el valor ya no reside solo en el destino, sino en la manera de vivirlo. Estas propuestas reflejan una nueva forma de entender el lujo: menos asociada al exceso y más vinculada al tiempo, al bienestar y a las experiencias que dejan huella".