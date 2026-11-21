El Mediterráneo más auténtico y contemporáneo encuentra uno de sus mejores exponentes en Cullera, una tierra que va mucho más allá de su célebre tradición arrocera para erigirse como un auténtico santuario del producto marino. Tomando como punto de partida el reciente recorrido por la gastronomía cullerense publicado en Libertad Digital, el restaurante Terra se consagra como una parada indispensable para comprender esta evolución culinaria.

Kiko Rocher y Loli Csambal, al frente del restaurante Terra.

Al frente de los fogones, Kiko Rocher —legitimado por el legado de Paco Rocher— y Loli Csambal impulsan una propuesta en la que el producto de proximidad y la estricta exigencia de mercado marcan el pulso diario. Lejos de renunciar a las raíces, su cocina reinterpretada y actual, avalada por la recomendación de las guías Michelin y Repsol, convierte cada servicio en un homenaje sincero a la lonja local, donde el mar de Cullera se expresa con absoluta transparencia.

Un recorrido por la esencia marinera

La experiencia en Terra despliega un desfile de sabores donde el producto local es el absoluto protagonista, comenzando por una delicada ostra valenciana, de yodo elegante y textura firme, que abre el apetito como un primer contacto directo con la brisa marina. El recorrido avanza hacia el producto noble a la brasa con la gamba roja de Cullera, marcada por el fuego justo para potenciar la intensidad y la jugosidad característica de su coral.

Gamba roja de Cullera y palaya frita.

El recetario marinero de proximidad cobra protagonismo con la palaya frita, un pescado plano de la familia del lenguado que aquí se trabaja con maestría para lograr una textura exterior crujiente y un interior extraordinariamente meloso. A continuación, la tradición más arraigada se manifiesta en la anguila al horno, un plato de profunda raigambre local que en Terra se ejecuta con equilibrio, respetando la grasa y el sabor profundo de este icónico habitante de la Albufera y los canales valencianos.

Anguila al horno.

El punto álgido del almuerzo llega con el arroz de pescado de roca, elaborado en esta ocasión con cabracho y gambas. Un caldo concentrado, cargado de matices marinos y con un punto de cocción impecable en el grano, que demuestra el dominio absoluto de los arroces que define a la casa. Para cerrar el apartado dulce, la propuesta se equilibra con una refrescante crème brûlée de naranjas, que aporta la acidez cítrica del territorio, y un reconfortante helado de leche merengada, guiño nostálgico y cremoso a los postres de toda la vida.

Los postres de Terra.

Una bodega de territorio

A la altura de su propuesta culinaria se encuentra la selección enológica de Terra, que pone de manifiesto una cuidada sensibilidad hacia los vinos de territorio. Su bodega equilibra con acierto las grandes referencias de denominaciones de origen históricas con una apuesta decidida por los proyectos singulares de la Comunidad Valenciana y los pequeños productores, ofreciendo maridajes precisos que potencian la salinidad, la grasa y los matices yodados de cada uno de los pases del menú.

Arroz de cabracho y gambas.

En definitiva, Terra se erige como una visita obligada para todo aquel que busque descubrir la cara más honesta, refinada y contemporánea de la despensa valenciana. Con el aval de la experiencia de Kiko Rocher y Loli Csambal, el restaurante demuestra que la verdadera vanguardia nace del respeto absoluto por el producto de lonja y la memoria culinaria local. Ya sea por la excelencia de sus arroces marineros, la frescura impecable de sus pescados o la calidez de su propuesta enológica, reservar mesa en este rincón de Cullera es una recomendación segura para disfrutar del Mediterráneo en su máxima expresión.

La decoración marinera de Terra.

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Datos de interés

Terra

Página web: www.terracullera.es

Dirección: calle del Riu, 2, Cullera (Valencia)

Teléfono: 960 488 254

Horario: domingo, lunes, miércoles y jueves de 13:30 a 15:30. Viernes y sábado de 13:30 a 15:30 y de 19:30 a 23:30.

Ticket medio: 50 €

Menú del día: 27,50 € (entrante, un plato principal y un postre, sin bebidas)

Instagram: @terra.cullera

Valoración: 8 fogones