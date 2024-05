Abierta en abril de 2021 de la mano de Paco Patón, Premio Nacional de Gastronomía en el año 2003, La Fonda de la Confianza está llamada a convertirse en un restaurante clásico de la gastronomía madrileña. Su oferta, como ellos nos cuenta, la sustentan cuatro pilares básicos: "esencia, producto, servicio y cariño". Así que si está falto de este sentimiento, déjate seducir por una carta muy apetecible y si estás entre los afortunados de sentirlo, déjate llevar por sus responsables y disfruta.

Paco Patón, Premio Nacional de Gastronomía en 2003

La esencia la comprobamos en su carta, con una buena selección de platos, la mayoría para compartir y con unas preparaciones que buscan ensalzar ese buen producto que sirven en esta fonda. El estupendo servicio, capitaneado por Borja Sánchez, te hace llegar su buen hacer y el cariño que le ponen en todo lo que hacen y que es herencia de lo aprendido del propio Paco, uno de los más reputados profesionales de sala de España.

La carta de La Fonda de la Confianza te propone una cocina que viaja por la georgrafía española, recolectando el mejor producto de cada casa y ofreciéndoselo al comensal en platos pensados para que disfrute de una cocina sincera y sin artificios.

Escabeche de raya a la naranja

Mientras llega la comanda, un aperitivo con jamón de ibérico 100% de bellota Manuel Maldonado acompañado por un palo cortado Harveys. No te puedes perder sus escabeches, elaborados por ellos mismos y de los que probamos un muy buen escabeche de verduras, pero mucho mejor es el escabeche de raya a la naranja (18,50€), de elaboración propia y con un fantástico sabor del pescado. Quizá un poco menos de salsa lo destacaría aún más. Para la próxima visita, el escabeche de perdiz con setas de temporada que cuando lo ves pasar en otra comanda quieres probar ese pajarito escabechado.

También puedes optar por entrantes más clásicos como los callos de ternera con morro y pata, las croquetas, las rabas de calamar o unas patatas revolconas con torreznos. Si es que tienes dónde elegir aunque la carta no es de las más amplias que hemos visto.

Antes de preparar el steak tartar

Y si no, para compartir, un muy buen steak tartar de solomillo con patatas nido (30,90€), hecho en el momento frente al comensal y al gusto del mismo para que no se vaya de punto el picante. De hecho, te lo dan a probar previamente para ver si ese toque es el que has solicitado. Además, al emplatarlo puedes añadirle ingredientes al gusto o aprovechar el tabasco para ponerlo más picante. Un plato con mucho sabor a la carne y con un aderezo que le da ese regusto tan característico.

Arroces, pescados y carnes

La Fonda de la Confianza es un restaurante con aire clásico, con mesas revestidas por manteles blancos y un ambiente cálido y acogedor para que te encuentres como en casa. Con una capacidad para 120 comensales y con una estupenda terraza para otros 50 y perfecta para disfrutar del buen tiempo o en cualquier época del año ya que está acondicionada para que puedas comer al aire libre.

Pescado Rubio con pochas

Las recomendaciones y los platos fuera de carta también funcionan muy bien en esta casa ubicada en el número 1 de la calle del General Gallegos, en pleno barrio de Nueva España, en una muy buena zona de restauranción con grandes de la cocina como Sacha, Ugo Chan o Rubaiyat, entre otros. Pero es el momento de hablaros de un fantástico guiso fuera de carta de pescado Rubio a la plancha con pochas, un muy buen producto acompañado por unas judias cremosas, suaves y con un gran sabor que combinan de maravilla con el pescado. El Rubio es un pez semigraso, de agua salada, que llega desde las aguas del Oceáno Atlántico y se captura cuando llega a las costas de Cádiz, así que si viene de la tacita de plata... es éxito asegurado.

Además de los pescados como la merluza de pincho con crema de cebolleta trufada, los chipirones a la plancha con jugo de tomate asado y espárragos trigueros o el bacalao ajoarriero al estilo de Navarra, también tienes opciones de carne como el solomillo de vaca vieja a la plancha con puré de hongos, el pichón de Mont Royal en salmís con paté de higaditos o el secreto ibérico de bellota a la brasa con salmorejo y piñones.

Arroz de pato canetón y foie

Pero también destacan en La Fonda de la Confianza sus arroces, que los ofrecen en tres versiones para el gusto de cada uno. Arroz de conejo y caracoles, arroz a banda en paella con caldo de galera o el que probamos, un buen arroz de pato canetón y foie (28€ por persona), con muy buen sabor, con la pechuga del pato en perfecto punto y con el toque untuoso que le aporta el foie.

La terraza de La Fonda de la Confianza

La bodega de este restaurante también está muy cuidada. "Rendimos tributo a las grandes bodegas que están haciendo unos vinos inmejorables a unos precios imbatibles. La mayoría de la carta la forman vinos españoles al margen de modas", resume Patón. Y recomendado por Borja disfrutamos la comida con un fantástico vino tinto Límite Sur de Ramón Bilbao, con DO Rioja. Para acompañar el postre de tatín de pera con helado de vainilla (9€), un maravilloso moscatel Oremus. No hay que dejar de pedir también el cafe cremaet, más conocido como carajillo, y que te lo queman con Licor 43, delicioso y capaz de levantar a un muerto o darte vidilla hasta entrada la noche.

La Fonda de la Confianza es un buen restaurante de producto, con un cuidado servicio, con un ticket medio de 50-60€ y perfecto para alargar las sobremesas con sus cócteles algunos hechos con vinos de Jerez: "Somos unos enamorados y conseguimos mezclas aromáticas y con equilibrio, donde predominan esos aromas maravillosos de los vinos generosos que perduran en el tiempo… pero con la ventaja de que la ingesta de alcohol es un tercio de la que hay en un cóctel tradicional".

