Dormir con calcetines, ¿bueno o malo?

Seguro que en muchas ocasiones, ya sea con amigos o con la pareja o con la familia ha surgido la cuestión de dormir con o sin calcetines, especialmente si se busca un momento de intimidad antes de dormir. En referencia a esto hay quien opina que dormir con los calcetines puestos es antihigiénico, poco sexy y hasta malo para la salud.

No podemos negar sus efectos en la libido, no es nada sexy topar con un par de bultos de algodón o lana en los pies, pero vamos a rebatir los otros aspectos porque dormir con los calcetines puestos no es perjudicial para la salud. De hecho, dormir con calcetines ayuda a dormir mejor.

Cuando una persona se va a la cama, su temperatura corporal disminuye y eso manda un mensaje al cerebro, para decirle que es hora de dormir. Calentar los pies provoca la dilatación de los vasos sanguíneos y este proceso ayuda a liberar calor a través de la piel, ayudando a reducir la temperatura corporal y facilitando el sueño.

Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, como no optar por los térmicos, ya que sobrecalentarán los pies, ni por unos calcetines que sean demasiado apretados ya que esto puede acarrearte problemas de circulación, así que lo mejor es que sean de algodón y con la goma suave.

Ventajas de dormir con calcetines

Ayuda a conciliar el sueño

En las épocas más frías del año, cuando la temperatura corporal desciende entre 1 y 2 grados durante la noche, los calcetines aumentan la temperatura corporal, actuando como termorreguladores, y por lo tanto ayudan a conciliar mejor el sueño. Además, así se evita el contacto directo con las sábanas frías.

Temperatura corporal

Tener los pies calientes, gracias a los calcetines, hace que los vasos sanguíneos se dilaten y que el cerebro interprete esa sensación como una señal que indica que es la "hora de dormir", ya que existe una relación directa entre esa dilatación y la rapidez con la que una persona se duerme.

Importancia de material de los calcetines

Es importante que los calcetines sean de fibras naturales como hilo o algodón, ya que así se evitará que los pies suden durante la noche y ayudará a que se mantengan secos y sanos.

Prevenir infecciones

Según estudios, los calcetines actúan como "barrera protectora" entre la piel del pie y las sábanas o mantas, evitando así contagios e infecciones (sobre todo cuando dormimos en sitios ajenos).

Pie diabético

En cuanto a los pacientes diabéticos, al estar alterada la sensibilidad tanto profunda como superficial del pie (frío, calor, cuerpos extraños, reflejos, etc.) habría que prestar más atención. Se recomienda utilizar calcetines siempre de fibras naturales (algodón, lana, hilo, cuero, etc.) para mantener la temperatura y reducir la sensación de frío, pero sin costuras ni gomas que aprieten u opriman los pies y que puedan lesionar la piel. También es muy importante evitar las arrugas en la ropa de cama, pijamas y objetos que rocen.

Inconvenientes de dormir con calcetines

Hidratación

Es un fallo muy común cubrir los pies con calcetines tras aplicarnos la crema podológica antes de dormir. Lo recomendable es dejar que la crema penetre bien en la piel, dejando unos minutos los pies al aire para su total absorción. Por el contrario, al colocar los calcetines nada más aplicarla, se arrastra la crema y queda acumulada en el tejido, creando como consecuencia un caldo de cultivo para bacterias y hongos, y provocando así posibles infecciones.

Flujo sanguíneo

Es muy importante tener en cuenta a la hora de elegir los calcetines que el elástico del calcetín no comprima. Las gomas de sujeción provocan una compresión tanto en los tobillos como en los pies, pudiendo disminuir la circulación sanguínea en esa zona. Además, si existen problemas de circulación, ya sea por varices o inflamación de los tobillos, dormir con los calcetines puestos no ayuda a mejorar el retorno venoso y la sangre tarda más en llegar desde los pies al corazón.

Higiene

Hay que tener en cuenta que los calcetines que se utilicen (para dormir y para el día a día) deben estar limpios, y no usar los mismos que se han llevado durante toda la jornada. De esta manera se evitará la acumulación de bacterias y la aparición de hongos.