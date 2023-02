La capa de ozono y la paz con los animales

Lo último en la moda y la alta costura es permitirse el lujo de pasear con una cabeza de león por la vida. Y cuando decimos lujo no es porque sea especialmente caro (porque, no, no son cabezas disecadas cual trofeo de una semana de caza por alguna sabana de África); es más bien por la inutilidad y limitación que implicaría llevar en el costado semejante complemento.

Así lo ha impuesto la semana de la Alta Costura de París, y ya saben… que lo que ahí se cuece, va a misa, a la misa de los modos y las modas del mundo. Si Schiaparelli dice que Kylie Jenner aterrice en el show con un vestido negro y una cabeza de león en el lado izquierdo del pecho, esto será tendencia, con polémica servida. Aplicado esto a Naomi Campbell con un abrigo en cuya hombrera en relieve se aprecia la cabeza de un oso o la cabeza de un tigre en un vestido de animal-print. La Alta Costura ha hablado: queremos trofeos, sostenibles y ecológicos, cuya filosofía no queda clara si es la defensa del animal, si es un alegato a la caza, una crítica, un disfraz o un barómetro para concluir que la creatividad brilla por su ausencia.

Daniel Roseberry, director creativo de la casa de lujo francesa, ha bautizado esta colección como "Inferno Couture". Pintados a mano, estas piezas están elaboradas a partir de pieles sintéticas de espuma, seda, resina y lana.

Y, aunque PETA lo felicite y lo celebre, una gran parte de la población encuentra que es una forma silenciosa de promover el maltrato animal. Nos podríamos preguntar si acaso tendría el mismo efecto haber sustituido las cabezas de animales por cabezas que simulen con la mayor verosimilitud posible las de humanos. Claro que ya, entonces, en este debate podríamos prohibir que se vendan máscaras de perro, gatos, leones, lobos, pingüinos y cualquier animal para niños que se disfrazan por carnaval.

¿Por qué un disfraz sí y una decoración de un vestido no? Que la colección a mí esta propuesta me parecido desastrosa y desagradable es tan real como que ya estamos en febrero y hasta ha salido el sol. Pero que sea grotesca no significa que deba ser justificada la polémica.

Hemos llegado a un punto de nuestras vidas en el que la libertad de expresión en todas sus facetas (desde la escritura, cine, pasando por el arte y la moda) tiene de todo menos libertad. Cuando no ofendes al gremio feminista, es al de LGTBI…Z; o a los argentinos, los ecologistas, los veganos, los animalistas, los pro-abortistas, los sociocomunistas con zapatillas de Nike que te insultan desde un Iphone… piensen que cada vez que usted escriba algo en público, hay algún "freak" que se ofende y lo vomita en formato de odio y protesta. El mundo se ha convertido en una especie de gran secta en donde la cobardía y la estupidez gobiernan nuestras decisiones. Hagan como Kate Winslet, y tírense un pedo en pijama desafiando a la capa de ozono. ¡Feliz sábado!