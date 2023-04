Al pan, pan; y a la Feria, respeto

Siempre hay personajes que dan la nota. O la talla. O todo en su conjunto. O la nada. Tamara Gorro ha querido convertirse en la Virgen María. De nuevo reina de titulares propios. Puede haber sido una casualidad. O no. Si les supo a poco la "calva" durante los Premios Ídolo, esta vez, para los andaluces más devotos, tampoco ha estado acertada.

Patricio, conocido como Cayetano Sáenz, el influencer que promueve el protocolo rancio desde el humor, hacía stories durante la Feria de Abril en donde se sorprendía de ver personajes con zapatillas y crestas. De pronto suceden cosas extraordinariamente ordinarias. Y la vida debe seguir. Y si es en la Feria, mejor. No hay un sitio donde la vida tenga tanto sentido como en ese lugar.

La semana pasada ya les dejaba yo unos "tips" de qué no hacer en La Feria pero se ve que no todos me han leído. O no todos se han enterado de qué va la cosa. Estos días he visto pasar por el Real a seres con pantalones cortos, bermudas, camisetas, camisas hawaianas y demás aberraciones de la estética. La Feria de Abril si algo tiene es que es la más elegante. Además de otras muchas cosas más.

Pero retomando el tema de la reina del TikTok, Gorro ha subido un vídeo donde se la ha visto subida en un arco mientras sus amigos la untaban de alabanzas. Cual virgen celestial, la influencer ha empezado a "santificar" a todos sus acompañantes, al son de Hallelujah del cantante Leonard Cohen. Las redes arden y los católicos aborrecemos estos comportamientos. ''¿Te estas tomando nuestro traje regional a cachondeo, Tamara cariño?'' comentan algunos con no poca razón. Ha demostrado que es capaz de superarse en estupidez.

La vida es un carnaval, dice la canción. Pero no siempre. Porque como todo, las cosas tienen su sitio. Y al carnaval lo que es del carnaval y a la Feria lo que es la Feria.