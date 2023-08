Las prácticas higiénicas se han ido adaptando a las circunstancias de cada época, para bien y para mal. Actualmente muchos de esos hábitos se han quedado por el camino y otros continúan, junto con sus numerosos mitos. La ducha, en mayor o menor medida, es uno de los que permanece en la actualidad.

En términos eficaces lo que está claro es que la higiene es una de las prácticas más importantes para prevenir enfermedades. Además, más allá de evitar problemas de salud, unos buenos hábitos ayudan a cuidar el cuerpo, así como a mejorar y valorar la apariencia física. De hecho, según los expertos, lo ideal es tomar una ducha cuatro días por semana. A pesar de esto, son muchos los que lo hacen a diario y, ya sea fruto del calor o voluntad propia, también hay quienes lo hacen más de una vez cada 24 horas.

No obstante hay que saber que el aseo y la higiene forman parte de la sociedad desde tiempos bien antiguos. Pese al empeño por nublar etapas de la historia de la humanidad a través de imágenes de suciedad y dejadez, es evidente que llevarlo a cabo no siempre ha sido de la misma porque no siempre han existido los mismos recursos. Más concretamente hay que reconocer que la propia palabra higiene está estrechamente relacionada con el concepto de salud y con la antigua Grecia desde su propia raíz etimológica, ya que procede del griego 'hygiés', sano.

De hecho, ya existían baños públicos en Grecia 1000 años antes del comienzo de la era actual. Allí, en realidad, solo estaban siguiendo el ejemplo de los orientales, a quienes se les considera los primeros en construir edificios públicos para el aseo íntimo. La medicina griega prestó atención sobre todo a la higiene personal, basada en la teoría humoral. Desde entonces, el aseo se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época, para bien y para mal. Llegados a la actualidad, muchos mitos continúan detrás de esta práctica, a menudo sentenciando a unos u otros grupos sociales. Más allá de estos, no todos los países entienden la higiene de igual manera. ¿Cuáles son los países donde menos se duchan? ¿Y los que más?

Este es un debate interesante ya que muchas personas se duchan varias veces al día en los climas más cálidos, como Sudamérica o el verano español. Por ello, en muchas ocasiones varían enormemente los porcentajes de duchas diarias por países. No obstante, es evidente que es complicado acotar una tarea tan personal a la generalización de países enteros, pero se pueden encontrar estadísticas.

Por ejemplo, se puede saber que más del 95% de la población italiana se ducha a diario, lo que parece convertirla en la más pulcra de Europa. Por detrás quedan los portugueses, lo hacen entre el 95 y el 94%, los españoles y los griegos entre el 75 y el 84%. Esto demuestra que la frecuencia y la cultura de bañarse varían ampliamente en Europa, ya que cada país tiene sus propias tradiciones y normas en lo que respecta a la higiene personal, pero, en promedio, muchos europeos se duchan entre 3 y 7 veces a la semana.

En países del norte de Europa, como Suecia, Noruega y Dinamarca, es común ducharse diariamente, sobre todo debido a las bajas temperaturas y la necesidad de mantenerse caliente y limpio. En estos lugares, la ducha matutina es una parte esencial de la rutina diaria. Por otro lado, en naciones del sur de Europa, como España, Italia y Grecia, la frecuencia de las duchas tiende a ser menor, especialmente en las zonas rurales. Esto puede atribuirse en parte al clima más cálido, que hace que la sudoración sea más intensa, pero también a tradiciones culturales arraigadas. En algunas de estas culturas, el baño es más que solo un acto de higiene; es una oportunidad para relajarse y socializar.

De hecho, un estudio sobre la frecuencia de ducha en diferentes países sitúa a España en la cabeza de los europeos, junto a Francia, con una media de seis semanales; bastante por delante de los británicos, con apenas cinco cada siete días. Además, en muchas ciudades europeas, especialmente en apartamentos más antiguos, las instalaciones de baño pueden ser limitadas, lo que también influye en la frecuencia de las duchas. Algunas personas optan por bañeras en lugar de duchas, lo que puede requerir más tiempo y esfuerzo.

¿Y en el resto del mundo?

Según una encuesta publicada años atrás, los brasileños se llevan la palma a los más pulcros de todo el planeta ya que pueden ducharse hasta 12 veces de media a la semana; vamos, casi dos veces diarias. Detrás de ellos se posicionaron los colombianos con 10 baños semanales y los australianos con 8. En el otro extremo de estos datos, China: sus habitantes encuestados, en este caso, afirmaron en gran mayoría que solo se lavaban una vez cada dos días.