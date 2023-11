¿Qué enfermedades pueden curar el tomillo y el orégano?

Las hierbas aromáticas y las especias suelen dar un toque final a los platos muy delicioso, ya sea en salsas, en carnes, pescados o incluso en batidos, además son uno de los alimentos más ricos en sustancias beneficiosas para el organismo, como por ejemplo los polifenoles. Dentro de todas las especias y hierbas aromáticas destacan el tomillo y el orégano que contienen compuestos que aportan propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, antioxidantes al organismo. Además producen timohidroquinona que exhibe actividad anticancerígena al suprimir el desarrollo de tumores.

No obstante, para obtener estos beneficios se deben ingerir grandes cantidades de estas hierbas, no basta con el uso que se puede hacer de manera diaria o semanal en la cocina. Pero eso no significa que haya que renunciar a tan delicioso sabor, de hecho, los científicos están estudiando cómo sintetizar estos compuestos anticancerígenos para desarrollar fármacos o amplificar la cantidad generada por las plantas.

La clave reside en los componentes químicos

El timol, presente en el tomillo, es un componente que tiene propiedades antibacterianas y beneficiosas para la musculatura, además de dar un buen sabor a las mezclas en las que está presente, como alimentos o pasta de dientes.

En el caso del carvacrol, que se encuentra en el orégano, tiene propiedades muy similares al timol además de ser utilizado en la medicina veterinaria para evitar parásitos externos, como pulgas, mosquitos o piojos. Además es el elemento que genera ese olor tan particular de esta hierba y que da ese aroma especial a la cocina mediterránea.

¿Qué enfermedades ayudan a aliviar?