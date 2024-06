Ventajas e inconvenientes de consumir brócoli a diario

Unsplash/Tyrrell Fitness And Nutrition

El brócoli es de la verduras más comunes en la gastronomía española y europea, aunque todavía hay quien se resiste a él debido a que es poco sabroso. Lo que quizá no saben es que ofrece muchas posibilidades de recetas diferentes. Pero, sin duda, lo más destacado del brócoli son sus características nutricionales, que le convierten en un alimento interesante para añadirlo a la dieta habitual. Pero, ¿Qué nutrientes aporta el brócoli? El brócoli aporta al organismo vitamina C, B1, B2, B3 y B6, pero sobre todo una gran cantidad de provitamina A, principalmente en forma de beta-carotenos, y minerales como el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, el magnesio y el hierro. Hay que recordar que el origen del brócoli reside en el mediterráneo y se cree que es una hortaliza que surge de la mezcla de muchas otras y que empezó a popularizarse en el norte de Italia, llegando al resto de países, gracias a sus propiedades y beneficios nutricionales.

Hay que destacar que en España el consumo de brócoli se ha popularizado en los últimos años, a pesar de ser un país productor que suministra a otros del entorno tales como Reino Unido, Francia, Países Bajos, Escandinavia, Bulgaria, Rusia y Rumanía. Si bien no era ajeno a muchas cocinas locales, su consumo era ocasional, y casi siempre en su forma hervida. No obstante, en una década se ha pasado de consumir apenas 200 gramos por persona y por año a rozar los 2 kilos, un aumento muy significativo.

Pero, ¿Por qué se ha aumentado tanto el consumo de brócoli? Entre otras cosas está que es una verdura ideal en dietas para perder peso pero, sin duda, es importante también que es bueno para la salud ocular y la salud cardíaca, y prevenir ciertas enfermedades graves. Entonces, gracias a sus nutrientes, el hecho de consumir brócoli a diario puede ofrecer numerosas ventajas para la salud, aunque también presenta algunos inconvenientes que conviene tener en cuenta.

Ventajas de consumir brócoli habitualmente

Rico en nu trientes : El brócoli es una fuente excelente de vitaminas y minerales, como la vitamina C, la vitamina K, el ácido fólico, el potasio y el hierro. También es bajo en calorías y alto en fibra, lo que favorece la digestión y la saciedad.

: El brócoli es una fuente excelente de vitaminas y minerales, como la vitamina C, la vitamina K, el ácido fólico, el potasio y el hierro. También es bajo en calorías y alto en fibra, lo que favorece la digestión y la saciedad. Propiedades a ntioxidantes : Contiene compuestos antioxidantes, como los glucosinolatos y el sulforafano, que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas.

: Contiene compuestos antioxidantes, como los glucosinolatos y el sulforafano, que ayudan a neutralizar los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. Disminuye el riesgo de enfermedad renal : El brócoli tiene efectos beneficiosos para el funcionamiento del riñón. Aunque en realidad este beneficio solo afecta a personas que ya de por sí presentan una mutación en un gen que les hace tener mayor riesgo de enfermedad renal. Es decir, para los tenedores de esta mutación, una dieta con brócoli ejerce una función preventiva.

El brócoli tiene efectos beneficiosos para el funcionamiento del riñón. Aunque en realidad este beneficio solo afecta a personas que ya de por sí presentan una mutación en un gen que les hace tener mayor riesgo de enfermedad renal. Es decir, para los tenedores de esta mutación, una dieta con brócoli ejerce una función preventiva. P ropiedades anticancerígenas : Esta virtud se debe fundamentalmente a la presencia de sulforafano , un compuesto azufrado que tiene gran capacidad de combatir el estrés oxidativo de las células y la inflamación, promotores del cáncer, aunque también disminuye el riesgo de accidente cardiovascular. Para optimizar la absorción de sulforafano, lo ideal es comer el brócoli crudo, o bien al vapor pero sin llegar a cocer totalmente la pieza, que quede un poco crujiente.

Esta virtud se debe fundamentalmente a la presencia de , un compuesto azufrado que tiene gran capacidad de combatir el estrés oxidativo de las células y la inflamación, promotores del cáncer, aunque también disminuye el riesgo de accidente cardiovascular. Para optimizar la absorción de sulforafano, lo ideal es comer el brócoli crudo, o bien al vapor pero sin llegar a cocer totalmente la pieza, que quede un poco crujiente. Mejora la s alud ó sea : La vitamina K y el calcio presentes en el brócoli son esenciales para la salud ósea, por ello, consumir brócoli regularmente puede ayudar a mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades como la osteoporosis.

: La vitamina K y el calcio presentes en el brócoli son esenciales para la salud ósea, por ello, consumir brócoli regularmente puede ayudar a mantener huesos fuertes y prevenir enfermedades como la osteoporosis. Bueno para la tensión arterial : El brócoli contiene cromo por lo que que su consumo habitual ayuda a controlar la tensión.

El brócoli contiene cromo por lo que que su consumo habitual ayuda a controlar la tensión. Adiós a la anemia : El alto contenido en hierro del brócoli lo convierten en un arma muy eficaz en la lucha contra la anemia y, además, también contiene ácido fólico.

El alto contenido en hierro del brócoli lo convierten en un arma muy eficaz en la lucha contra la anemia y, además, también contiene ácido fólico. Beneficios para el s istema i nmunológico : La alta concentración de vitamina C en el brócoli fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

: La alta concentración de vitamina C en el brócoli fortalece el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Salud d igestiva : Su contenido en fibra dietética favorece la regularidad intestinal y puede prevenir problemas digestivos como el estreñimiento.

: Su contenido en fibra dietética favorece la regularidad intestinal y puede prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. Evita el estreñimiento : El brócoli es muy rico en fibra por lo que su consumo habitual ayuda a prevenir el estreñimiento y a mejorar las funciones del aparato digestivo.

El brócoli es muy rico en fibra por lo que su consumo habitual ayuda a prevenir el estreñimiento y a mejorar las funciones del aparato digestivo. Organismo más depurado : El brócoli tiene propiedades depurativas y desintoxicantes ideales para el limpiar el hígado.

El brócoli tiene propiedades depurativas y desintoxicantes ideales para el limpiar el hígado. Mejora la visión : La vitamina A y el betacaroteno del brócoli protegerán los ojos al tiempo que previenen las cataratas.

La vitamina A y el betacaroteno del brócoli protegerán los ojos al tiempo que previenen las cataratas. Piel radiante: El brócoli contiene antioxidantes que mejoran el aspecto de la piel y mantendrá el cutis más hidratado.

Inconvenientes de consumir brócoli habitualmente

Problemas d igestivos : Para algunas personas, consumir brócoli a diario puede causar hinchazón, gases y malestar estomacal debido a su alto contenido en fibra y compuestos sulfurados.

Para algunas personas, consumir brócoli a diario puede causar hinchazón, gases y malestar estomacal debido a su alto contenido en fibra y compuestos sulfurados. Crudo no recomendable: El brócoli crudo no es para nada recomendable para las personas que sufren problemas de riñón. Pero además, está demostrado que al asar el brócoli aumenta su acidez y estos niveles son similares al de los refrescos, por lo que el exceso del consumo de brócoli asado puede causar erosiones en los dientes.

El brócoli crudo no es para nada recomendable para las personas que sufren problemas de riñón. Pero además, está demostrado que al asar el brócoli aumenta su acidez y estos niveles son similares al de los refrescos, por lo que el exceso del consumo de brócoli asado puede causar erosiones en los dientes. Interacción con m edicamentos : El brócoli contiene vitamina K, que puede interferir con la acción de los anticoagulantes, por lo que es importante que las personas que toman estos medicamentos controlen su consumo.

El brócoli contiene vitamina K, que puede interferir con la acción de los anticoagulantes, por lo que es importante que las personas que toman estos medicamentos controlen su consumo. Posible e xceso de n utrientes : Aunque los nutrientes del brócoli son beneficiosos, consumirlo en exceso podría llevar a una ingesta demasiado alta de ciertos nutrientes, como la fibra, lo que puede causar problemas digestivos.

Aunque los nutrientes del brócoli son beneficiosos, consumirlo en exceso podría llevar a una ingesta demasiado alta de ciertos nutrientes, como la fibra, lo que puede causar problemas digestivos. Alteración de la función tiroides: Las verduras crucíferas, incluido el brócoli, contienen goitrógenos que pueden interferir con la función tiroidea en personas con hipotiroidismo si se consumen en grandes cantidades cruda. El consumo excesivo de brócoli no es tan saludable como se cree ya que tiene la capacidad junto con el repollo, la coliflor, col y berro, de crear alteraciones en la tiroides. Estos problemas se desarrollan porque bloquean la utilización y absorción del yodo, frenando la actividad de la glándula tiroidea. No obstante, un estudio ha declarado que el consumo de 150 gramos al día durante 4 semanas es bueno y no causa mayor peligro.

¿Puede dañar la salud comer brócoli tres veces a la semana o más?

Si, si se tienen ciertas condiciones médicas previas. No obstante, como norma general lo ideal es combinar las diferentes verduras para que haya más variedad en la dieta. Además, hay que tener en cuenta que su elevado contenido de vitamina K hace que no sea indicado para persona que puedan tener problemas con coágulos de sangre, por tanto, no es recomendable para personas que estén tomando Sintron. También deben tener precaución en el consumo del brócoli aquellas personas con problemas en los riñones ya que el consumo excesivo podría irritar el tejido de los riñones debido a su alto contenido en potasio.

Igualmente, el brócoli está contraindicado para las personas con hipotiroidismo debido a que contienen algunas sustancias que pueden interferir con la absorción de yodo, lo que dificulta el trabajo de la glándula tiroidea. Por último, las personas que tengan problemas con las digestiones deben moderar su consumo debido a que puede causar flatulancia y problemas digerirla.

¿Es el bimi igual que el brócoli?

En los últimos años, se ha podido observar en la sección de verduras y hortalizas, cómo ha proliferado una especie de palos alargados, terminados en una de las clásicas inflorescencias del brócoli y que reciben el nombre de bimi. Hay quien los ha querido denominar como "el brócoli chino" y, por su precio, que hace unos pocos años triplicaba el del brócoli, se diría que se trata de una hortaliza exótica. No obstante, el bimi no es otra cosa que brócoli cultivado de un modo en el que las inflorescencias en lugar de quedarse cortas, gruesas y muy ramificadas, germinan, estrechas y alargadas, rematadas en una sola inflorescencia.

Hay que saber que este híbrido del brócoli no nace hasta 1993 en campos de experimentación japoneses, en la prefectura de Kanagawa. Con aspecto de espárrago verde pero coronado con una flor como la del brócoli, fue desarrollado originalmente durante ocho años por la Sakata Seed Company de Yokohama. Se trata de un híbrido del brócoli y el brócoli chino o kailen, por lo que no es un producto modificado genéticamente.

Después de estar disponible por primera vez en los mercados estadounidenses en 1996, en 1998 Sakata pasó a comercializar el producto como Brócolini. Pero en otros territorios, como es el caso de la Unión Europea, el nombre del brócoli y cualquier otro que recuerde a él está protegido como variedad vegetal bajo el nombre Inspiration F1. Por lo que Sakata Vegetables Europe SAS patentó para Europa el nombre comercial Bimi, que en japonés significa delicioso.