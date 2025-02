Día de la Marmota: ¿Predicción climática o mito popular?

Cada 2 de febrero se para el mundo, especialmente Estados Unidos y Canadá, donde se celebra el Día de la Marmota. Este día se supone que una marmota predecirá la duración del invierno. Esta es una tradición que se celebra en Estados Unidos desde el siglo XVIII pero realmente solo el 40% de las veces la marmota ha acertado la predicción. Recordemos que el evento más famoso tiene lugar en Punxsutawney, Pensilvania, donde la marmota Punxsutawney Phil es sacada de su madriguera para "dar su pronóstico".

Pero, ¿cómo se adivina el pronóstico? Es algo realmente sencillo, si la marmota Phil sale de su madriguera y se puede ver una sombra proyectada, se determina que el invierno durará 6 semanas más. En cambio, cuando esto no sucede porque el sol está cubierto por las nubes, significa que la primavera se adelanta. Sin embargo, desde un punto de vista científico, la precisión de esta predicción es dudosa. Aun así, el evento sigue siendo popular porque es parte del folclore y la cultura estadounidense.

Es importante tener claro que el Día de la Marmota es importante por su valor cultural y social, esto es porque es una festividad que atrae a miles de turistas, genera ingresos para las comunidades locales y se ha convertido en un fenómeno mediático, impulsado por la película El día de la marmota (1993), protagonizada por Bill Murray.

Cuál es el origen del Día de la Marmota

Algunos expertos sitúan el origen del Día de la Marmota en las predicciones que hacían los antiguos romanos a principios del mes de febrero, si bien ellos en vez de este roedor de gran tamaño utilizaban erizos. Pero, ¿por qué se celebra el 2 de febrero? La fecha se inició tras la caída del Imperio Romano, cuando se impuso la tradición cristiana de La Candelaria, festividad que celebra la Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de la Virgen. En ese día, se encienden velas en las ventanas e iglesias para honrar a María, si bien en Alemania aprovechan esa fecha para seguir lanzando predicciones a base de erizos. En el siglo XVIII, los inmigrantes alemanes llevaron esta costumbre a América del Norte y la adaptaron usando marmotas en lugar de erizos.

Otra fecha a señalar es 1886 , ya que ese año fue la primera vez que un periódico local de Punxsutawney se hizo eco de la tradición. No obstante, todo se remonta a 1887, cuando había muchos alemanes en la zona de Pensilvania, donde se encuentra Punxsutawney, la localidad donde vive la marmota Phil. Recordemos que en Alemania, los granjeros utilizaba un tejón para hacer un experimento muy similar y saber cuándo tenían que cultivar sus tierras. Al emigrar a Estados Unidos, continuaron la tradición, que consiste en ver la reacción del animal al salir de la madriguera tras los meses de hibernación: si la marmota ve su sombra se asustará y volverá a meterse en la madriguera.

No hay que olvidar tampoco que Phil es la marmota más famosa, pero la de Punxsutawney no es la única que lanza sus pronósticos. Ahí están, por ejemplo, Willie, futuróloga en Woodstock (Illinois); Chuck, del zoológico Staten Island de Nueva York o Wiarton Willie, la más famosa de Canadá. Otra ilustre marmota, Milltown Mel, que murió pocas horas antes de la celebración del Día de la Marmota de 2022, año en el que la localidad no tuvo día de la marmota. Pero además, gracias a la tradición y a la película de Bill Murray, el Día de la Marmota también se ha asentado como una expresión recurrente, empleada para hacer referencia de algo que se repite constantemente.

¿Cómo se relaciona el comportamiento de Phil con la meteorología?

Según la tradición, si la marmota al salir de la madriguera observa su sombra, porque está soleado, se volverá a meter en ella y significa que el invierno continuará por seis semanas más. Por el contrario, si el animal no logra ver su sombra, porque está nublado, saldrá de su madriguera y esto significa que el invierno acabará y la primavera se adelantará.

Pero, ¿es confiable el pronóstico de la marmota? Es importante destacar que la predicción de Phil no tiene respaldo científico y sí un profundo arraigo popular, por tanto no constituye un método de pronóstico confiable. Entre 2013 y 2022 Phil "acertó" el 40 % de las veces. Este porcentaje es similar a tirar una moneda al aire.