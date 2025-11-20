Sin dietas ni fórmulas estrictas: así es la sorprendente rutina de Ester Expósito

Convertida en uno de los rostros más populares del cine español y un fenómeno en redes sociales, Ester Expósito ha hecho de su imagen un sello propio. Conocida por su papel en la serie adolescente Élite, lejos de fórmulas estrictas o rutinas inamovibles, la actriz madrileña de 25 años basa su cuidado personal en algo mucho más simple: equilibrio y constancia.

Como ha mencionado en multitud de ocasiones, Expósito no mantiene un único plan de entrenamiento, sino que lo ajusta a sus compromisos profesionales. Viajes, rodajes maratonianos o etapas más tranquilas marcan el tipo de ejercicio que realiza cada semana. Para ello trabaja con un entrenador personal que le diseña rutinas flexibles, capaces de seguirle el ritmo cuando su agenda se vuelve imprevisible.

En el gimnasio suele decantarse por ejercicios funcionales que refuerzan la movilidad y la coordinación, además de tonificar zonas clave como el core, las piernas o la espalda. A sus sesiones añade trabajo de fuerza con mancuernas o bandas elásticas, ejercicios de resistencia orientados a moldear el músculo sin enfocarse en ganar volumen.

Otra de las partes clave en la rutina de cualquier persona que quiera llevar una vida sana es la alimentación. Su relación con la comida sigue la misma filosofía que su entrenamiento: nada rígido y todo con un sentido práctico, alimentos que le aporten la energía necesaria para su intenso trabajo, especialmente en épocas de mayor exigencia.

Frutas, verduras, proteínas de calidad y carbohidratos que le permiten mantener el ritmo diario. Aunque procura no abusar de los ultraprocesados y del azúcar, no se imponen prohibiciones, siempre desde la moderación.

Y como broche final a cualquier tipo de rutina que tenga como objetivo el bienestar físico, un descanso adecuado ocupa un lugar central en sus hábitos. Tanto por salud física como por equilibrio emocional, dormir bien, desconectar del frenético ritmo de la industria y saber cuándo frenar forman parte de su autocuidado.

A ello suma hidratación constante, cuidados corporales y tratamientos que le ayudan a recuperarse tras entrenamientos exigentes. Cuando aparece alguna sobrecarga, no duda en recurrir a la fisioterapia. Ella misma ha contado que, al igual que otras muchas personas, el deporte ha sido una herramienta importante para gestionar etapas de ansiedad o estrés. De esta forma demuestra que su forma física responde más a la coherencia diaria que a rutinas extremas.