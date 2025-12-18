¿Panettone o Pandoro?: El gran derbi de la Navidad

Posiblemente sea uno de los debates que ha cobrado más importancia en los últimos años, y más en estas fechas donde la Navidad ya está aquí. Para hablar de ellos hay que viajar hasta Italia, el lugar de nacimiento de los dulces más típicos de la Navidad. El duelo entre Pandoro y el Panettone se ha convertido en el auténtico ‘derbi’ de estas fiestas.

Sus apariencias físicas son idénticas, una especie de bizcocho de una considerable altura para ser un pastel. Sin embargo, su interior, aunque algunos pueden pensar que es similar por la multitud de versiones que han surgido de ambos, su composición tradicional es muy diferente, lo que ha ido generando un debate sobre cuál es mejor.

El fracaso del Panettone

Empezando por el Panettone, es de origen milanés y, según cuentan, se preparó para un almuerzo organizado por Ludovico el Moro con las autoridades y nobles milaneses. La historia pertenece a uno de los muchos fracasos que a veces los chefs más prestigiosos tienen en la cocina que se acaban convirtiendo en obras de arte de la repostería, como la famosa "Tarta Tatin".

La historia se remonta a la segunda mitad del siglo XV. Según cuentan, el chef se equivocó con el postre a última hora y, sin apenas alternativas, su aprendiz creó una tarta preparada con las sobras que encontró en la cocina: huevos, mantequilla, harina, y cáscaras y trozos de cidro y limón.

Cuando el duque llamó al chef para preguntarle cómo se llamaba el nuevo postre por el cual quedó absolutamente maravillado, el responsable respondió: "L'è el pan de Toni", nombre del creador del "Panettone".

Pandoro, ¿de oro?

El Pandoro es posterior, exactamente del 14 de octubre de 1894, cuando lo patentó Domenico Melegatti en Verona. Medio año antes, un diario de la zona ya había publicado que Melegatti anunciaba a sus clientes la elaboración de un postre completamente nuevo, destacando su sabor delicado, su textura ligera, su buena conservación y su apariencia elegante, cualidades que (según él) lo hacían digno de llamarse "Pan de oro".

Según la tradición, el nombre surgió gracias a un aprendiz que, al probar la primera porción iluminada por la luz del sol, no pudo evitar decir: "Es, de verdad, un pan dorado". La idea de los moldes altos con base estrellada fue impulsada por Melegatti, aunque el diseño final se atribuye al pintor impresionista Angelo Dall’Oca Bianca.

La reinvención de la tradición

Tras conocer un poco más la historia podemos decir que el Pandoro y el Panettone son primos lejanos dentro de la repostería italiana: comparten ingredientes básicos como harina, huevos, mantequilla y levadura, pero ahí terminan sus similitudes. La masa de cada uno tiene sus propias características y detalles que la hacen única y hasta su silueta los delata. Aunque ambos tienen una altura similar, y de lejos pueden hasta confundirse, realmente el Pandoro se presenta como un tronco alto con formas que recuerdan a una estrella de ocho puntas, mientras que el Panettone crece hacia arriba formando una especie de

"gorro de cocinero".

Otro punto es donde, además, en los últimos años se han disparado las opciones que ofrecen en su interior. En su forma tradicional, el Panettone viene cargado de frutas confitadas y pasas, mientras que el Pandoro apuesta por la sencillez y se cubre con una lluvia de azúcar glas. Su masa es más densa y sedosa, menos frutal y con un toque de vainilla mucho más marcado. Sin embargo, en los últimos años las opciones son múltiples en ambos sentidos. Ambos ofrecen rellenos de chocolate, pistacho, crema o incluso los hay más originales con Oreo o Lotus. Una auténtica explosión de dulce para los que quieran darle un toque más atrevido a su Navidad.