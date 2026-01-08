Oro, mármol y garaje para 20 coches: así es la nueva mansión de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en Cascais

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen ampliando su particular imperio inmobiliario y lo hacen, una vez más, por todo lo alto. La pareja disfruta ya de lo que algunos califican como la vivienda más cara de Portugal: una espectacular mansión situada en Cascais que, tras una profunda reforma, supera los 25 millones de euros de valoración.

Según publica la revista Semana, la propiedad, ubicada en la exclusiva zona de Quinta da Marinha, muy cerca de Lisboa y del parque natural de Sintra, cuenta con una parcela de unos 12.000 metros cuadrados y más de 5.000 metros construidos distribuidos en tres plantas. A escasos metros del océano Atlántico y rodeada de campos de golf, centros hípicos y servicios de alto nivel, la casa ofrece privacidad y comodidad a partes iguales, dos factores clave para la pareja.

La reforma, que, según explican, se ha prolongado durante varios años y ha estado supervisada de cerca por Georgina Rodríguez, ha elevado el nivel de lujo al máximo. En su interior no faltan materiales exclusivos como mármol italiano, detalles en oro en las instalaciones y piezas de diseño creadas expresamente para la vivienda, como un mural firmado por Louis Vuitton. Todo pensado para cumplir con los estándares más exigentes del futbolista y su pareja.

Entre sus estancias destacan una suite principal de grandes dimensiones, varias piscinas (interior y exterior) , cine privado, gimnasio de última generación, jardines extensos, zona de spa y un garaje con capacidad para unas 20 plazas, ideal para albergar la famosa colección de coches de Cristiano Ronaldo.

Este nuevo "hogar" se suma a otras recientes inversiones de la pareja, como la adquisición de dos villas de lujo en el mar Rojo dentro del exclusivo complejo Nujuma, un enclave de acceso restringido que garantiza máxima privacidad y donde cada vivienda alcanza cifras millonarias y se alquila por noches a precios reservados a muy pocos bolsillos.

Después de estas grandes inversiones, todo apunta a que la mansión de Cascais será el lugar elegido para establecerse de forma definitiva una vez que Cristiano Ronaldo ponga fin a su carrera deportiva, coincidiendo además con su esperada boda, prevista para los próximos meses.