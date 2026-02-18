Los mejores looks de la exagerada fiesta de máscaras de 'Los Bridgerton'
Madrid volvió al siglo XIX el pasado martes con motivo del estreno de la cuarta temporada de Los Bridgerton en Netflix. Famosos patrios lucieron sus mejores trajes de época para un baile de máscaras al que no faltaron los protagonistas de la serie.
Hannah Dodd, Luke Thompson y Yerin Ha visitaron Madrid para la premiere de la temporada 4 de Los Bridgerton, cuya primera parte ya está disponible en Netflix. Después de posar en el Palacio Real de Madrid, los protagonistas de la nueva entrega de la serie derrocharon elegancia en una noche donde diseñadores españoles jugaron un papel fundamental.
Mar Flores, con un diseño lila con motivos florales diseñado por Carmen Farala. No faltó la pequeña tiara para poner el broche de oro al estilismo.
Vicky Martín Berrocal no arriesgó y eligió un elegante diseño suyo en un look en el que destacó el tocado de plumas.
Lola Lolita reinventó el uso del corsé con un diseño de Vicky Martín Berrocal, aunque la máscara se llevó todo el protagonismo.
Alba Carrillo, con un recargado diseño (y pelucón) de Domingo Rodríguez.
Las primas Isa Pantoja y Anabel Pantoja, con dos vestidos muy diferentes y jugando al contraste.
La diseñadora Ana Locking no solo se sumó a la fiesta de disfraces, también diseñó el vestido de una de las invitadas.
Lalachus, con el vestido diseñado por Ana Locking, acompañado por un enorme tocado.
La influencer Marta Lozano, embarazada de su segundo hijo, no se la jugó mucho y lució un elegante vestido color champagne.
Jessica Bueno no quiso arriesgar y se olvidó de su máscara.
Elena Gortari con un bonito vestido diseñado por Rocío Osorno.
Samantha Hudson una vez más dando la nota.
La diseñadora María Escoté, a la izquierda, fue la encargada de diseñar el vestido fucsia de Iera González.
La pareja de influencers Tote Fernández y Samantha Constantini se lo tomaron muy en serio.