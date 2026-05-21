El bienestar según Nuria Roca: casa, calma y pequeños rituales cotidianos

El hogar ya no es solo un lugar de descanso: se ha convertido en el principal refugio de bienestar para los españoles. Esa es una de las principales conclusiones del estudio "Rutinas de bienestar en casa", elaborado por Aquaservice junto a Ipsos Digital y presentado esta semana en el marco de Casa Decor 2026, en un encuentro con medios en el que participó Nuria Roca, embajadora de la marca.

Según el informe, el 88% de los españoles considera su casa el principal espacio para cuidarse y desconectar, con una valoración media de 8,7 sobre 10. Además, siete de cada diez aseguran que prefieren quedarse en casa durante el fin de semana para descansar y recargar energía, mientras que cada vez cobran más importancia pequeños hábitos cotidianos vinculados al bienestar, como disfrutar de momentos de calma, mantener el orden o tener agua siempre disponible.

Durante la presentación, Nuria Roca reconoció a Libertad Digital sentirse plenamente identificada con esa tendencia. "Yo soy de las que disfruto mucho estando en casa. Pero mucho es mucho", comentó.. La presentadora explicó además que, aunque buena parte de su trabajo se desarrolla desde casa, no siente la necesidad de separar completamente vida personal y laboral. "El trabajo forma parte de mi vida. Además, mi vida la comparto con un compañero de trabajo, así que en mi caso es imposible desprenderte del trabajo en casa. Pero tampoco lo pretendo", señaló haciendo referencia a su marido, Juan del Val.

El estudio también refleja cómo el concepto de autocuidado se ha desplazado hacia gestos sencillos y accesibles. El silencio y la tranquilidad (62%), el orden y la limpieza (59%) y la comodidad diaria (54%) son algunos de los factores que más contribuyen a la sensación de bienestar dentro del hogar. En ese contexto, la hidratación aparece como uno de los nuevos rituales cotidianos: casi cuatro de cada diez españoles consideran que tener agua siempre accesible influye directamente en cómo se sienten en casa.

Sin embargo, el informe detecta una brecha entre intención y hábito. Aunque el 98% de los encuestados afirma que hidratarse correctamente mejora el bienestar físico y mental, solo la mitad controla realmente la cantidad de agua que bebe al día. Además, un 13% reconoce consumir menos de un litro diario.

La rutina de Nuria Roca

La presentadora habló precisamente de cómo estructura su día a día en torno a esas rutinas, especialmente en los días vinculados a su trabajo televisivo. "Tengo mucha rutina, la misma el viernes, sábado, jueves, viernes, sábado y domingo, explicó. La presentadora detalló cómo organiza la preparación de su programa: "El viernes preparo La Roca del sábado y del domingo y el sábado y el domingo estoy haciendo La roca", en referencia a su dinámica semanal de trabajo.

Para Nuria Roca, el bienestar doméstico también está ligado a la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos cotidianos. "Hay muchas cosas que me hacen sentir a gusto en casa", explicó. "Tanto teniendo a los míos cerca como cuando me quedo sola. Sé disfrutar de las dos opciones". Entre esos pequeños placeres, destacó algo tan simple como tumbarse en el sofá sin hacer nada. "Cuando soy capaz de hacer eso y ver la tele tranquilamente, lo disfruto muchísimo", confesó.

El informe apunta además a que el hogar ha ganado peso como espacio de socialización. Más de la mitad de los españoles organiza planes en casa con amigos o familiares al menos una vez al mes, consolidando una tendencia cada vez más vinculada a un ocio más tranquilo y doméstico.