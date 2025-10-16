Qué es el dengue: síntomas, tratamiento y prevención

El dengue es una enfermedad que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente del mosquito del dengue (Aedes aegypti) y, en menor medida, del mosquito tigre (Aedes albopictus). Ambos se caracterizan por sus patas con franjas blancas y su capacidad de adaptarse a entornos urbanos. De hecho, en las últimas décadas, el dengue ha pasado de ser un problema localizado en regiones tropicales a convertirse en una amenaza global debido al cambio climático y la movilidad internacional.

El virus del dengue pertenece al género Flavivirus y cuenta con cuatro serotipos distintos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). Por este motivo, una persona puede infectarse hasta cuatro veces, una por cada serotipo, y las infecciones sucesivas aumentan el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, como el dengue hemorrágico o el síndrome de shock por dengue.

¿Cómo se contagia el dengue?

Como decimos, el contagio no se produce de persona a persona, sino por la picadura del mosquito hembra infectado. Esto se debe a que, cuando el insecto se alimenta de la sangre de una persona enferma, el virus entra en su organismo y, tras un período de incubación de entre 8 y 12 días, puede transmitirlo a otras personas al picarlas. Recordemos que estos mosquitos suelen estar activos durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer, y depositan sus huevos en pequeños recipientes con agua estancada, lo que facilita su proliferación en entornos domésticos.

Síntomas del dengue

Son muchas las personas que padecen esta enfermedad de manera asintomática. Sin embargo, otras sí presentan síntomas. Las señales suelen comenzar entre 4 y 10 días después de la picadura del mosquito, aunque, en ocasiones, se pueden confundir con los de la gripe. Los síntomas más comunes son: fiebre alta que puede llegar a alcanzar los 40 °C; dolor de cabeza; dolores musculares, óseos o articulares; náuseas y vómitos; dolor detrás de los ojos; glándulas inflamadas y sarpullido.

Es importante saber que la mayoría de los pacientes se recuperan en aproximadamente una semana. Pero, en los casos más graves, los síntomas pueden empeorar y llevar a la muerte. El dengue grave se produce cuando los vasos sanguíneos se dañan y presentan fugas, junto con una disminución en el número de plaquetas en la sangre. Esto puede provocar un shock, hemorragias internas, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

¿Cuáles son los signos de alerta del dengue grave? dolor intenso de estómago; vómitos persistentes; sangrado de las encías o la nariz; sangre en la orina, las heces o los vómitos; sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un hematoma; dificultad para respirar o respiración rápida; fatiga e irritabilidad o inquietud.

¿Cuáles son las etapas de infección y cura de dengue?

El dengue tiene un período de incubación de entre 3 y 15 días, y se divide en 3 etapas:

Etapa febril (días 0 a 5 de la enfermedad).

Etapa crítica (días 5 a 7 de la enfermedad).

Etapa de recuperación (luego del 7.º día de enfermedad).

Curación y prevención del dengue

Actualmente no existe un tratamiento antiviral específico contra el dengue sino que, el manejo de la enfermedad se basa en aliviar los síntomas y mantener una adecuada hidratación. Si bien es cierto que en los casos graves, la hospitalización es necesaria para controlar posibles complicaciones.

Por su parte, la vacunación, aunque limitada, ha avanzado en los últimos años. Existen formulaciones aprobadas para personas que ya han tenido una infección previa, pero su aplicación depende de las recomendaciones sanitarias de cada país.

Por tanto, como en la mayoría de las enfermedades contagiosas, la prevención es la herramienta más eficaz. ¿Cómo puede prevenirse el dengue? Evitando el estancamiento de agua en macetas, cubos, bebederos o canaletas; usando repelentes y vistiendo ropa que cubra la piel. Además, en las zonas donde el mosquito está presente, los programas de control incluyen fumigaciones y campañas comunitarias para eliminar criaderos.