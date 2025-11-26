El ADN de los perros modernos conserva rastros de lobos perdidos para la ciencia

Los perros domésticos actuales conservan en su genoma señales de cruces con lobos extintos que no coinciden con ninguna de las poblaciones fósiles conocidas hasta ahora. Así lo concluye un nuevo estudio publicado en la revista Science, que analiza datos genéticos de más de 400 perros y lobos de distintas regiones del mundo, junto a ADN antiguo de ejemplares de hace hasta 100.000 años. Los resultados sugieren que la domesticación del perro no fue un evento lineal ni localizado, sino que se vio influida por múltiples eventos de mezcla genética con linajes de lobos ya desaparecidos.

Mezclas complejas entre lobos y perros

El trabajo, liderado por Ziyue Lin y el equipo del Instituto Francis Crick de Londres, utilizó modelos genómicos para reconstruir el árbol genealógico de los perros domésticos y sus parientes salvajes. En él se observa que al menos dos linajes de lobos ya extintos dejaron una huella significativa en el genoma de los perros modernos, especialmente en razas de Asia oriental y Europa.

Uno de esos linajes, llamado "Paleolobo-2", no tiene fósiles identificados, pero aparece de forma consistente en varias regiones del genoma canino. Según los autores, esto indica que hubo cruces con lobos que aún no han sido encontrados en el registro arqueológico, lo que complica los intentos de determinar un único origen geográfico del perro.

Restos genéticos de lobos desaparecidos

El análisis incluyó ADN antiguo de 19 lobos euroasiáticos de entre 1.000 y 100.000 años de antigüedad. Comparado con el ADN de más de 300 perros actuales y antiguos, se observó que ninguna población de lobos conocida encaja completamente con la huella genética presente en los perros. Esto llevó a los investigadores a postular la existencia de linajes de lobos "fantasma" que coexistieron con los humanos y dejaron descendencia genética en los perros, pero no están representados en los fósiles hallados hasta ahora.

Además, el estudio detecta variaciones regionales. Por ejemplo, perros del sur de China muestran más señal del linaje Paleolobo-2, mientras que en Europa predomina la herencia de otro linaje desaparecido, más cercano a los lobos occidentales.

No hubo un solo "origen del perro"

Tradicionalmente se ha intentado localizar el origen del perro en una región concreta (Asia Central, Oriente Próximo o Europa) a partir de restos fósiles y genética comparativa. Sin embargo, los autores del estudio argumentan que la domesticación fue un proceso más difuso y prolongado en el tiempo, con poblaciones humanas domesticando lobos en distintos lugares, y con continuas mezclas entre perros y lobos salvajes durante miles de años.

Estas interacciones habrían contribuido a moldear el genoma del perro tal y como lo conocemos hoy. El patrón que emerge es el de una red genética compleja, más que una única línea de domesticación.

Huella genética persistente en perros modernos

La señal de estos linajes extintos no solo aparece en razas antiguas o perros de trabajo, sino también en muchas razas modernas. Según el estudio, rasgos vinculados al olfato, comportamiento social o adaptación al entorno podrían haber sido heredados de estos lobos ya desaparecidos.

Aunque la contribución genética varía entre poblaciones, los investigadores destacan que la huella de esos cruces antiguos sigue presente de forma generalizada, lo que demuestra que la historia del perro es más entrelazada con la del lobo de lo que se pensaba.

Lin, A. T., Fairbanks, R. A., Barba-Montoya, J., Liu, H., & Kistler, L. (2025). A legacy of genetic entanglement with wolves shapes modern dogs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122(48), e2421768122.