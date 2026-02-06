La Coca-Cola y otros cuatro superventas que nacieron como medicinas

Hoy los vemos como básicos del supermercado o pequeños placeres cotidianos, pero varios productos famosos comenzaron su historia en un lugar muy distinto: la botica. Durante los siglos XVIII y XIX, la frontera entre alimento y medicina era difusa, y muchos preparados se vendían como remedios para todo tipo de dolencias.

Con el tiempo, cambios científicos, nuevas regulaciones y estrategias comerciales transformaron esos tónicos y fórmulas terapéuticas en bebidas refrescantes, salsas populares y cereales de desayuno.

Coca-Cola: del tónico nervioso al refresco global

La Coca-Cola fue creada en 1886 por el farmacéutico John Pemberton. Su jarabe original se vendía en farmacias como un tónico para aliviar dolores de cabeza, fatiga y problemas nerviosos. En sus primeras versiones incluía extracto de hoja de coca y nuez de cola, ingredientes asociados a efectos estimulantes.

Con el paso de los años, la bebida dejó atrás sus promesas medicinales y se consolidó como refresco. La evolución de la regulación sanitaria y el cambio en su fórmula marcaron su transición definitiva del mostrador farmacéutico a la industria de bebidas.

Ketchup: píldoras de tomate contra la indigestión

El kétchup también tuvo un pasado terapéutico. En el siglo XIX, algunos médicos promovieron el tomate como remedio para trastornos digestivos. El doctor John Cook Bennett popularizó extractos y preparados de tomate que se vendían incluso en forma de píldoras.

Aunque esas propiedades nunca se consolidaron científicamente, el sabor del condimento ganó terreno. Con el auge de su producción industrial, el ketchup dejó de venderse como medicina y pasó a ser una de las salsas más consumidas del mundo.

Otras recetas que nacieron como medicina

7-Up: una gaseosa con litio

Cuando apareció en 1929, 7-Up tenía un nombre mucho más largo: Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda. El término "lithiated" hacía referencia al citrato de litio, un compuesto que se utilizaba para estabilizar el estado de ánimo.

La bebida se promocionaba como ayuda contra la resaca y el mal humor. El litio formó parte de su fórmula hasta mediados del siglo XX, cuando se prohibió su uso en refrescos. Desde entonces, quedó como una gaseosa sin vínculos médicos.

Gin-tonic: quinina contra la malaria

El origen del gin-tonic está ligado a la quinina, un compuesto extraído de la corteza del árbol de quina y utilizado para prevenir y tratar la malaria. En el siglo XIX, los británicos destinados en zonas tropicales consumían agua tónica con quinina como medida preventiva.

Para suavizar su sabor amargo, comenzaron a mezclarla con ginebra, azúcar y limón. Con el tiempo, lo que empezó como una forma más llevadera de tomar un medicamento terminó convertido en uno de los cócteles más populares del mundo.

Corn Flakes: dieta moral y salud

Los Corn Flakes nacieron en un contexto médico y moral. Fueron desarrollados por el doctor John Harvey Kellogg en un sanatorio, como parte de una dieta que consideraba saludable y beneficiosa para el equilibrio físico y mental.

Su intención original no era crear un cereal comercial, sino un alimento sencillo dentro de un régimen alimenticio específico. Más adelante, la receta evolucionó hacia un producto de consumo masivo, muy distinto de aquel planteamiento inicial.

Estos casos reflejan una época en la que la ciencia médica, la tradición y el marketing convivían sin fronteras claras. Con el avance del conocimiento y las normativas sanitarias, muchos productos perdieron su carácter terapéutico, pero encontraron un nuevo lugar en la alimentación cotidiana. Hoy, sus historias recuerdan que lo que consideramos comida o bebida "de siempre" pudo haber sido, en otro tiempo, parte de un tratamiento.