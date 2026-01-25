¿Por qué nos resfriamos? El factor clave en la nariz

Las células de la nariz colaboran para defendernos del resfriado común, según asegura un trabajo de investigadores de la Universidad de Yale, Estados Unidos. El estudio sugiere que la defensa del cuerpo contra el rinovirus suele predecir si nos resfriamos o no, así como la gravedad de los síntomas que padecemos.

En un artículo publicado en la revista Cell Press Blue, los expertos demuestran cómo nuestras células activan un arsenal de defensas antivirales. Para ello, crearon tejido nasal humano cultivado en laboratorio, un modelo que refleja las respuestas del organismo con mucha más precisión que las líneas celulares convencionales o los modelos animales.

La respuesta experimentalmente

Los investigadores observaron un mecanismo coordinado por interferones, proteínas que bloquean la entrada y replicación de los virus. Si estos actúan con rapidez, el virus no puede propagarse; por el contrario, cuando se evitó esta respuesta experimentalmente, el virus infectó rápidamente muchas más células.

El estudio refuerza el paradigma de que la respuesta del organismo ante un virus, más que las propiedades inherentes al patógeno en sí, es crucial para determinar si causará la enfermedad. Abordar estos mecanismos de defensa se presenta como una vía prometedora para nuevas terapias.