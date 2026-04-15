Cúrcuma, el 'oro molido' que protege tu salud

La cúrcuma, conocida como la 'especia dorada' y originaria de la India, es un potente antioxidante y antiinflamatorio natural utilizado desde hace milenios en la medicina Ayurveda. Su compuesto activo, la curcumina, es muy difícil de absorber por el cuerpo, por lo que combinarla con pimienta negra aumenta su absorción hasta 20 veces

La cúrcuma es una de las especias más estudiadas por sus beneficios para la salud, consolidándose como un superalimento. Entre fogones aporta a los platos un vibrante color amarillo anaranjado, aromas terrosos con notas de jengibre y un sabor ligeramente amargo y picante. Esta especia es muy usada en arroces, sopas, marinados y bebidas como la 'leche dorada'.

Pero en los últimos años su uso y su fama se han enfocado más en materia de la salud. Numerosos estudios han demostrado que la cúrcuma ayuda a mejorar la osteoartritis, reduce el estrés oxidativo, beneficia la salud cardiovascular, apoya la función hepática y mejora trastornos digestivos. Además, es un potente antiinflamatorio. Muchos se refieren a ella como el 'ibuprofeno natural', siendo una herramienta valiosa para las personas que sufren de dolor crónico, artritis reumatoide y dolores articulares.

También es un potente antiaging, ya que cuenta con propiedades antioxidantes y bloquea la acción destructora de los radicales libres. A ello se le suma que es un alimento preventivo de infartos y el cáncer, al bloquear la actividad de las células cancerígenas.

El único inconveniente que tiene la cúrcuma es el problema para absorberla, por eso hasta ahora se aconsejaba acompañarla de pimienta negra para aumentar en hasta un 20 por ciento su absorción. Un truco que se ha quedado obsoleto ante la aparición de la tecnología liposomal que permite absorber el cien por cien.

El responsable de que la pimienta se haya quedado obsoleta es Curcusán de MundoNatural que, gracias a la tecnología de liposomas, permite que aprovechemos el cien por cien de las propiedades de la curcumina al mejorar su absorción y su biodisponibilidad.

Además, incluye la vitamina D que contribuye al proceso de división celular y la vitamina C que ayuda al metabolismo, el sistema inmunitario y el daño oxidativo.

Desde parafarmaciamundonatural.es nos recomiendan que tomemos dos cápsulas diarias y siempre fuera de las comidas para sentir los beneficios de este superalimento en nuestro organismo.