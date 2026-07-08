16 plantas medicinales para controlar la diabetes

Un equipo de investigadores de la Universidad de Ática Occidental (Grecia) ha identificado 16 plantas medicinales cuyos compuestos muestran actividad antidiabética en estudios científicos publicados entre 2000 y 2025. Los resultados, recogidos en una revisión publicada en The Open Biochemistry Journal, aportan nuevas evidencias sobre los mecanismos moleculares por los que determinadas sustancias de origen vegetal podrían contribuir al control de la glucosa en sangre.

El interés por este tipo de investigaciones no deja de crecer. Según la Federación Internacional de Diabetes, en 2024 alrededor de 589 millones de adultos vivían con diabetes en todo el mundo, y más del 80% de los casos se concentraban en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a los tratamientos convencionales puede ser limitado. En este contexto, la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas o de compuestos que puedan complementar los tratamientos existentes se ha convertido en una prioridad científica.

Con este objetivo, la doctora Maria Trapali, del Laboratorio de Química, Bioquímica y Ciencia Cosmética de la Universidad de Ática Occidental, ha dirigido una revisión destinada a evaluar qué respaldo científico existe realmente para las propiedades antidiabéticas atribuidas tradicionalmente a diversas plantas medicinales.

Para ello, el equipo revisó más de 1.200 publicaciones localizadas en las bases de datos Scopus, ScienceDirect y Google Scholar. Tras aplicar criterios de selección estrictos, los investigadores incluyeron finalmente 54 estudios que aportaban evidencia molecular sobre 16 especies vegetales.

Entre las plantas mejor respaldadas por la literatura científica destacan Gymnema sylvestre (gurmar), la morera blanca (Morus alba), la granada (Punica granatum) y el ginseng rojo (Panax ginseng). La revisión también analiza otras especies menos conocidas, como Wisteria sinensis, Dittrichia viscosa o Phellinus igniarius, además de Arachis hypogea, Boswellia sacra, Berberis glaucocarpa, Coccinia grandis, Gracilaria bursa-pastoris, Opilia acuminata, Xenostegia tridentata, Saccharum officinarum y Vernonia amygdalina.

Con varios de estos nutrientes naturales destaca Dibecol Gluco de MundoNatural un complemento a base de agracejo (aporte de berberina), ácido alfa lipoico y picolinato de cromo, que contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.

Los investigadores observaron que los principales compuestos bioactivos presentes en estas plantas —como flavonoides, polifenoles, alcaloides y saponinas— actúan mediante mecanismos similares. Entre ellos destacan la inhibición de las enzimas α-amilasa y α-glucosidasa, responsables de la digestión de los hidratos de carbono, lo que ralentiza la absorción de glucosa tras las comidas. Además, algunos compuestos favorecen la captación de glucosa por las células al mejorar la señalización de la insulina y ejercen un efecto antioxidante que podría proteger órganos especialmente afectados por la diabetes, como el páncreas, el hígado y los riñones.

La revisión no propone sustituir los tratamientos antidiabéticos actuales por remedios de origen vegetal, sino identificar compuestos naturales que, tras una adecuada validación científica, puedan convertirse en futuros tratamientos o complementar las terapias ya disponibles. Si quieres más información puedes consultar la página www.parafarmaciamundonatural.es.