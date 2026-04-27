IA y humanos aprendiendo juntos

El 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, tuvo la lugar la presentación de la Academia de Pensamiento Diferencial en el espacio La Fabrica & Co de la ciudad condal.

Se trata de un innovador proyecto desarrollado por el fundador del Museo de Ideas e Inventos de Barcelona, Pep Torres, dirigido a cambiar el paradigma de la relación entre los humanos y la inteligencia artificial. Así, lejos de entender la IA como una mera herramienta auxiliar, la Academia de Pensamiento Diferencial tiene como objetivo que las personas y los sistemas de Inteligencia Artificial conformen un tándem para desarrollar y compartir una misma metodología y lógica de trabajo aunque, eso sí, cada uno procesando los datos en su propio lenguaje.

Su impulsor, entrevistado en el programa Km0 de esRadio, afirma que "el humano aporta una visión que la IA no tiene" y que "la IA centraliza el promedio del compendio del saber, pero las personas piensan de forma distinta a nivel transversal y tienen ideas que no se le ocurren a la IA". Eso sí, indica que con este método se optimiza a "la IA como motor de arranque" para que después cada persona pueda aplicar la chispa creativa.

Mirar de otra manera, cuestionar inercias y detectar bloqueos

Torres, tras más de 30 años desarrollando una metodología propia de innovación en diversos sectores, insiste en la importancia de pensar distinto para actuar con más impacto. Con este sistema, el inventor, creativo y autor de títulos como 'El manual del inventor' o 'El Arte del ruido: los secretos para obtener repercusión masiva en medios de comunicación', plantea entrenar un agente de inteligencia artificial propio que acabe convirtiéndose en un socio personal que conozca, ordene y gestione la información relevante que cada alumno necesite para alcanzar sus objetivos. Todo ello asumiendo que, en este nuevo renacimiento digital, seguirán resultado decisivas cualidades humanas como el criterio, la imaginación, el pensamiento crítico, la comunicación, la visión estratégica y la originalidad.