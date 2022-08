Antes de conocer cómo y cuándo surgieron los videojuegos debemos saber qué es un videojuego. Aquí empiezan los problemas ya que esta definición ha sido ampliamente discutida y debatida a lo largo de la historia.

Lo que todo el mundo tiene claro es que un videojuego es cualquier cosa con la que se puede interactuar manipulando electrónicamente imágenes generadas por ordenador en una pantalla de visualización.

Algunos podrían discutir que el verbo "jugar" debería incluirse en esa definición. Después de todo, hablamos de un juego. Sin embargo, muchas definiciones modernas tienen en cuenta que los videojuegos también se pueden considerar una forma de arte que se utiliza para transmitir un mensaje de manera interactiva.

Aun así, para determinar cuál fue el primer videojuego del mundo, debemos confiar en una definición mucho más técnica. Por ello, para que un producto sea un videojuego, debe existir una señal de vídeo transmitida a un tubo de rayos catódicos (CRT) que crea una imagen rasterizada en una pantalla.

Aunque esta definición puede parecer difícil o demasiado específica, define los parámetros técnicos de lo que se consideraba entonces un videojuego. Esta es la base para definir el primer videojuego que se creó en su sentido más puro, lo cual es esencial si buscas la verdad sobre el origen de los videojuegos.

En la actualidad, la definición de un videojuego es mucho más amplia. De hecho, solo los más puristas sostienen que no todos los juegos para móvil, juegos online o juegos para PC constituyen técnicamente videojuegos. O que las simulaciones de realidad virtual, que han ganado público en los ordenadores y las consolas en los últimos años, no son más que "experiencias" y no juegos propiamente dichos.

Debido, entre otras cosas a la dificultad de encontrar una definición de videojuego que satisfaga a todo el mundo, durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, pero a día de hoy se puede considerar como primer videojuego el Nought and crosses, también llamado OXO, desarrollado por Alexander S.Douglas en 1952. ¿En qué consistía? El juego era una versión computerizada del tres en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina.

Sin embargo, según algunos datos, el primer videojuego del mundo fue Bertie el Cerebro: diseñado en 1950 por un inventor llamado Josef Kates. Para muchos, en el siglo XXI, la simplicidad de un juego como este podría resultar aburrida. Pero en ese momento, cuando los primeros videojuegos no eran ni siquiera un sueño, Bertie era una maravilla de la tecnología, algo que nadie había visto antes.

Unos pocos años después, en 1958, William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, Tennis for Two (tenis para dos). ¿Qué era este juego? Básicamente un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory.

Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores humanos. Cuatro años más tarde Steve Russell, un estudiante del Instituto de Tecnología de Massachussets, dedicó seis meses a crear un juego para computadora usando gráficos vectoriales: Spacewar. En este juego, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. El videojuego funcionaba sobre un PDP-1 y fue el primero en tener un cierto éxito, aunque apenas fue conocido fuera del ámbito universitario.

Ya en 1966 Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Dabney, un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds dando inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba a la televisión y que permitía jugar a varios juegos pregrabados.

¿Quién inventó los videojuegos?

Aunque Bertie el Cerebro fue una parte clave de la historia de los primeros videojuegos, no representa totalmente la verdadera definición de un videojuego. Pocos años después apareció el siguiente candidato principal y el que los puristas creen que es el primer videojuego de verdad.

El primer videojuego aparece, entonces, en 1958 de la mano de un físico llamado William Higinbotham, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Este mismo físico también formó parte del equipo que creó la primera bomba nuclear pero también creó un videojuego llamado ‘Tennis for Two’. De hecho, pocos jugadores saben que el hombre que inventó los videojuegos también fue uno de los responsables de crear la tecnología más destructiva que este mundo ha visto jamás. Es una dicotomía interesante que, como mínimo, pone de manifiesto la brillante mente de este hombre y demuestra que nada en este mundo es blanco o negro.

¿Cuándo se creó el primer videojuego?

El primer videojuego de la historia se mostró al mundo en octubre de 1958. Esta revelación tuvo lugar durante una jornada de puertas abiertas organizada en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Este primer videojuego en la historia, creado por William Higinbotham, resultó ser la estrella del espectáculo, para gran asombro de los asistentes e incluso del mismo Higinbotham.

¿Cómo se jugaba al Tennis for two? Usando un pequeño ordenador analógico, los jugadores podían ajustar dos controles y pulsar un botón, que simulaba un juego de tenis en un osciloscopio. En esencia, se trataba de una versión inicial del exitoso juego de Pong, que surgió catorce años después.

Para que nos hagamos una idea, se habían tardado solo unas horas en diseñar este primer videojuego en la historia que tuvo un gran éxito. Higinbotham inventó los primeros videojuegos para mostrar que la ciencia no sólo se ocupaba de la guerra y la destrucción.