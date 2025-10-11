Antiguo y nuevo humus antijudío. Jiménez Lozano

El Gobierno más antisemita de la UE es el español. Vergüenza ajena siente una minoría de escritores e intelectuales españoles ante la deriva totalitaria de un gobierno sin legitimidad alguna para nada, y menos aún para reprimir a un estado democrático, seguramente el más democrático del mundo, como es el Estado de Israel. La mayoría, sin embargo, de "intelectuales", periodistas, profesores en todos los ámbitos de la enseñanza cierran los ojos ante la ignominia antisemita del sanchismo, o peor, alimentan con sus patrañas la maquinaria antisemita del Gobierno. Habríamos pasado ya de la propaganda, de la siempre terrible ideología, a la acción ejecutiva. Pedro Sánchez, "político" brutal entre los más brutos de la UE, no se anda con rodeos. El represor presidente del gobierno de España, cual fiel seguidor contemporáneo de Adolf Hitler, presentó en el Parlamento español sin ningún fundamento político ni moral un decreto para reprimir al pueblo judío en general, y al Estado de Israel en particular. Y lo sacó adelante. He ahí la prueba fundamental de que ya no hablamos de propaganda sino de actos ejecutivos contra Israel.